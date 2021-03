Un triple cop de la Guàrdia Civil acaba amb la major partida de cocaïna rosa

El detingut era un home holandès en crida i cerca per assassinat que també estava relacionat amb una xarxa de tràfic de drogues

L'objectiu era capturar a Erxinio G.L., un fugitiu holandès que va assassinar a un jove de 26 anys. Però el seu arrest va suposar més rèdits per a la Guàrdia Civil, que va descobrir la major partida a Espanya de l'anomenada «cocaïna rosa» i va detenir a un membre dels «Llops grisos», l'organització turca que en 1981 va voler matar al papa Joan Pau II.Un «tres per un» en l'operació que porta el nom del fugitiu, Erxinio, i de la qual aquest dissabte ha informat la Direcció General de l'institut armat, en coincidència amb la condemna que a Holanda se li ha imposat al fugitiu per l'assassinat pel qual estava en crida i cerca: 11 anys de presó que la Fiscalia ja ha anunciat que recorrerà, segons ha pogut saber Efe.Tot va començar a Amsterdam en 2019 en un pàrquing a altes hores de la matinada. Una forta discussió entre Erxinio G.L., de 21 anys, i un jove de 26 va acabar en una baralla que va causar la mort d'aquest i la fugida del primer. I una gran alarma social per les dures imatges que van captar les cambres de l'aparcament.Les autoritats holandeses van iniciar una cerca sense èxit, fins que poc després la imatge del presumpte autor va aparèixer en un vídeo d'un raper holandès, en un fotograma baixant les escales i parlant amb un telèfon mòbil.Immediatament, les autoritats holandeses van emetre una ordre internacional de crida i cerca, amb indicis que el sospitós podria trobar-se a Espanya.L'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es va fer càrrec de les perquisicions a Espanya i, al principi, centren la seva recerca a Barcelona. Aviat ho van descartar.Però la Policia holandesa va oferir noves pistes i la UCO va seguir els moviments d'una amiga del fugitiu des de Portugal a Marbella (Màlaga), però tampoc van aconseguir localitzar al fugit.Altres indicis no descartaven que Erxinio G.L. s'ocultés a la província de València i, en concret, en la seva capital. Els agents de la UCO «van pentinar» diversos barris i van posar el focus en els possibles contactes que el sospitós pogués tenir a València, tenint en compte la vida que feia a Holanda.Però tampoc es va aconseguir res, tal com relaten a Efe fonts de la recerca.La Comunitat Valenciana sofreix, com la resta del país, la crisi sanitària de la Covid-19 i, com altres autonomies, ha imposat mesures restrictives per a controlar el virus.No es podien fer moltes coses a la ciutat, gairebé confinada i amb pràcticament tot tancat. Però sí la compra, per la qual cosa la vigilància es va centrar en els supermercats. I va haver-hi sort, perquè les càmeres d'un d'ells van gravar l'entrada de l'holandès en companyia d'un altre home.No es va tornar a veure a Erxinio G.L. fent la compra, però sí a l'home que li va acompanyar en l'ocasió que van captar les cambres, així que els agents van centrar la vigilància en aquest individu, els passos del qual van portar als investigadors fins a un pis turístic del centre de València.No sortia molt Erxinio al carrer, ocult en el pis turístic en el qual M.A., un altre holandès d'origen turc, li protegia i feia de «noi dels encàrrecs».Els agents de l'Equip de Fugits de la Justícia van comptar amb el suport del Grup d'antidrogues de la UCO davant les sospites que els dos homes poguessin estar relacionats amb organitzacions de narcotraficants.Mentrestant, van descobrir que «el noi dels encàrrecs», M.A., estava vinculat amb l'organització turca d'extrema dret «Ramat Wolves», els Llops grisos, de la qual va formar part Mehmet Ali Agca, autor de l'atemptat contra el papa Joan Pau II en 1981.I no sols això. Els investigadors no van trigar a vincular a M.A. amb la introducció a Espanya de drogues sintètiques i no van descartar que el pis turístic servís per a ocultar aquestes substàncies.Amb l'assistència de la Policia holandesa, la Guàrdia Civil va entrar a l'apartament, va detenir als dos homes i va descobrir que, efectivament, hi havia droga en l'habitatge.De fet, es van confiscar 300 quilograms de MDMA, 3 d'heroïna i 11 de la coneguda com a «cocaïna rosa», a més de 350.000 euros en efectiu, dues màquines per al comptatge de bitllets i diversos telèfons mòbils.Segons apunten diversos estudis, el 2CB -la «cocaïna rosa»- és avui dia una de les noves substàncies psicoactives més esteses a Europa i Austràlia, recorda la Guàrdia Civil.A nivell internacional, és comunament emprada en combinació amb altres drogues il·legals, en particular MDMA, i és considerada per alguns experts com a «favorita» en el mercat mundial de les drogues.A més, la 2CB es troba entre els compostos químics que apareixen sovint com adulterantes quan s'analitzen pastilles de MDMA, cosa que significa que molts consumidors poden haver-ho consumit sense saber-ho, afegeix l'institut armat.Tot això ha portat al fet que en alguns àmbits la hi catalogués com «la droga de l'alta societat» per la seva exclusivitat, donada la seva escassa disponibilitat i el seu elevat preu, ja que pot aconseguir més de 100 euros el gram.Mai abans s'havia intervingut a Espanya cap quantitat d'aquesta droga que superés els 2 quilograms fins al cop de la UCO a València.