Any i mig de presó a un home de 63 anys per missatges d'odi contra musulmans a Facebook

El jutjat penal d'Algeciras ha dictat sentència per un delicte de provocació a la discriminació i xenofòbia a través de les xarxes socials

Actualitzada 06/03/2021 a les 19:21

El jutjat número 3 penal de Algeciras (Cádiz) ha condemnat a un any i mig de presó a un home de 63 anys de la localitat per difondre a través Facebook una gran quantitat de publicacions de contingut violent, en les quals incitava a l'odi i la violència contra els immigrants musulmans.En un comunicat, la Guàrdia Civil ha explicat que la recerca va tenir el seu origen en el grup d'informació de la Guàrdia Civil de Navarra, des d'on es va detectar la presència d'aquests missatges en el marc de la denominada Operació Calarenas.La publicació d'aquests continguts es produïa sense cap mena de restricció per part de la xarxa social, per la qual cosa es pot determinar que els missatges d'incitació a l'odi, violència i discriminació publicats han pogut arribar a una gran quantitat d'usuaris, màximament quan l'investigat comptava amb més de 200 amics en el seu perfil de Facebook.Donada la gravetat i crueltat dels continguts abocats, es va iniciar una recerca per a tractar de localitzar a l'usuari d'aquest perfil, fins a la seva identificació en un informe del fiscal cap de la Fiscalia de Algeciras.Com a resultat d'aquest informe, el jutjat penal número 3 de Algeciras ha dictat sentència condemnant a l'autor dels missatges a una pena d'un any i mig de presó, sis mesos d'inhabilitació especial del dret de sufragi passiu i un any de multa a raó de 15 euros per dia per la comissió d'un delicte de provocació a la discriminació i a la xenofòbia a través de les xarxes socials.