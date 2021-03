Un pare escanya a la seva filla en un nou «assassinat d'honor» a l'Índia

Pinkyva ser casada pel seu pare a través dels habituals matrimonis concertats, i va decidir marxar amb el seu amant

Actualitzada 05/03/2021 a les 14:16

Un pare va escanyar a la seva filla, que havia marxat de casa amb el seu amant «intocable» o dàlit, membre de l'escalafó més baix del sistema de castes hindú, dies després d'haver estat casada suposadament a la força amb un altre home, en el que suposa un nou cas d'«assassinat d'honor» a l'Índia.El crim es va produir el dijous tot i que un tribunal havia ordenat protegir la parella, va explicar a Efe Anil Singh Chauhan, superintendent adjunt de Policia del districte de Dausa, a l'estat del nord de Rajasthan, on va tenir lloc el succés.Pinky, de 20 anys, va ser casada pel seu pare, Shankar Lal, el passat 16 de febrer suposadament en contra dels seus desitjos a través dels habituals matrimonis concertats. Com sol passar a l'Índia, la jove va abandonar la seva llar després de la cerimònia per viure a la casa del seu nou marit i la família d'aquest.Però «menys de quatre dies després del matrimoni, la dona va tornar a casa dels seus pares, potser després d'una disputa amb el seu marit o amb els seus sogres», i després es va escapolir «amb el seu amant» dàlit, explica l'agent Chauhan.El pare de la jove va denunciar no obstant això que havia estat segrestada.Sabent el perill que corrien, «la jove i la seva parella van recórrer al Tribunal Superior de Rajasthan perquè intervingués i van demanar protecció, i el 26 de febrer la cort va ordenar a la Policia que els protegís», va afegir Chauhan.Després de l'ordre judicial, la parella va tornar aquesta setmana a la ciutat de Dausa, però «el pare (de Pinky) es va assabentar que estava per la zona, els va trobar i la va escanyar», va dir la font.L'home va confessar el crim i es va lliurar a la Policia.