Detingut a Huelva amb més de 2.000 fotos sexuals de nenes al seu mòbil

El detingut suposadament va contactar amb 311 menors d'entre 7 i 13 anys i va aconseguir imatges sexuals de 96 d'elles

Actualitzada 05/03/2021 a les 14:08

Un home de 28 anys que tenia al seu mòbil 2.484 fotografies de caràcter sexual de nenes amb les quals havia contactat a través d'una xarxa social ha estat detingut per la Guàrdia Civil a Huelva, arran d'una investigació duta a terme des de Vélez-Málaga després de la denúncia de la mare d'una menor.El detingut suposadament va contactar amb 311 menors d'entre 7 i 13 anys i va aconseguir imatges sexuals de 96 d'elles, residents en diverses províncies, motiu pel qual se li imputen 96 delictes d'abusos sexuals i corrupció de menors, segons ha informat aquest divendres l'institut armat en un comunicat.La investigació es va iniciar després de la denúncia interposada per la mare d'una menor de 9 anys a la qual havien sol·licitat fotografies sexuals a través d'una xarxa social.L'home, amb domicili a la província de Huelva, es feia passar per menor d'edat i contactava amb les nenes a través de perfils falsos.Una vegada es posava en contacte amb les menors, les enganyava i amenaçava amb donar-los de baixa als seus perfils, ˜inventant que coneixia a famoses d'aquesta xarxa social i les posarien en contacte amb elles».També entaulava amistat amb les nenes per a posteriorment coaccionar-les i que li enviessin fotos amb diferents pràctiques sexuals explícites.En l'operació han participat agents de la Guàrdia Civil de Vélez-Málaga amb el suport de les Comandàncies de Huelva, Sevilla, Girona, Castelló, València, Valladolid, Barcelona, Alacant, Bilbao, Madrid, Tarragona, Jaén, Guipúscoa, Lleida, Àlaba, Càceres i Tenerife.