La Urbana ha denunciat el jove per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir a una de velocitat penalment punible

Actualitzada 04/03/2021 a les 17:41

La Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat penalment un veí de la ciutat de 24 anys després que hagués penjat un vídeo a les xarxes socials on se'ls veia circulant a 124 km/h per l'avinguda Ciutat Jardí, on la velocitat màxima permesa és de 30 km/h. Després d'identificar-lo, la Urbana ha denunciat el jove per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir a una de velocitat penalment punible.