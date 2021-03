Detinguda per maltractar als seus quatre fills, d'entre 4 i 8 anys, a Madrid

Els professors van donar l'alarma en veure que la nena presentava lesions i va dir que les hi havia fet la seva mare

Actualitzada 04/03/2021 a les 17:47

La Policia Municipal de Madrid ha detingut a una dona de 36 anys que presumptament va maltractar als seus quatre fills d'entre 4 i 8 anys i que van acudir al col·legi amb lesions pels cops rebuts, segons han informat a Efe fonts policials.Els professors del col·legi en el barri de Carabanchel van ser els que van donar la veu d'alarma, ja que una de les filles va acudir al col·legi amb diferents lesions i va dir que les hi havia fet la seva mare.Per això, la Policia Municipal va activar el protocol de maltractament infantil. En aquest col·legi estaven matriculats els quatre germans.Els policies van emetre parts d'assistència sanitària i psicològica dels menors i van detenir a la mare per un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar en comprovar les ferides dels nens.El pare dels menors, que tenen 8, 7, 6 i 4 anys, no va voler fer-se càrrec d'ells i van ser traslladats a un centre d'acollida.