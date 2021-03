Decapita a la seva filla i s'entrega a la comissaria portant el cap pel carrer

L'acusat va veure a la seva filla en una posició comprometedora amb un home jove

Un home va decapitar a la seva filla de 18 anys i va anar fins a una comissaria de Policia al nord de l'Índia portant el seu cap. Un assassinat causat pel desacord del pare davant la relació que la jove mantenia amb la seva parella.La prova principal d'aquesta història va ser un vídeo, emès per les televisions índies, en ell l'autor dels fets d'uns 40 anys caminava per entregar-se a les autoritats amb el cap de la seva filla a la mà. Sumant, així, un nou cas de violència contra les dones a l'estat d'Uttar Pradesh.«L'acusat va veure a la seva filla en una posició comprometedora amb un home jove i, en veure-ho, va perdre la calma i va decapitar a la seva pròpia filla», ha especificat Anurag Vats, el superintendent de Policia del districte de Hardoi on va tenir lloc ahir el succés.Segons la font, el resident de la localitat de Pandeytara «va ser detingut mentre anava de camí a enregar-se».Aquesta no és la primera vegada que l'estat d'Uttar Pradesh es converteix en escenari de casos de violència contra les dones, successos que han generat una gran indignació en tot el país.I és que a la fi de febrer, tres joves «intocables» o dàlits, de l'escalafó més baix del sistema de castes hindú, van ser enverinades per un jove, causant la mort de dues d'elles, després que la més gran el rebutgés el dia de Sant Valentí. Aquest mateix any, també a Unnao, una altra dona va morir carbonitzada quan es dirigia a atestar contra els seus presumptes violadors.I el setembre passat, en l'últim cas en aquest territori, una jove dàlit va ser presumptament violada en grup i ferida greument per homes de castes superiors. La jove moriria setmanes després per les ferides en un hospital a Nova Delhi.