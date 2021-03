Dinou anys de presó per violar la dona i humiliar-la arrossegant-la entre defecacions de gos

El maltractament es va allargar durant quatre anys de relació a dos domicilis de la província de Sevilla

Actualitzada 03/03/2021 a les 18:14

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 19 anys de presó a un home per violar, maltractar i humiliar a la seva dona durant els quatre anys que van conviure en els seus domicilis de la província de Sevilla, en els quals va arribar a arrossegar-la entre les defecasions dels seus gossos i la va aïllar de la seva família.La Sala penal de l'alt tribunal ha dictat una sentència en la qual desestima el recurs de cassació del condemnat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que va confirmar la dictada per l'Audiència de Sevilla, que li va condemnar pels delictes de violació amb l'agreujant de parentiu, violència habitual en la parella, amenaces condicionals, coaccions i quatre delictes de lesions lleus o maltractament en la parella.En el seu recurs, el condemnat qüestionava la credibilitat de la víctima, la seva persistència i contradiccions en les declaracions; i ressaltava que la denúncia es va interposar dos mesos després de la ruptura coincidint amb els tràmits del divorci.Però la Sala avala el testimoniatge de la dona, qui sempre va narrar els mateixos episodis crucials i les mateixes conductes característiques del maltractament sofert, amanint el seu relat en punts concrets amb una mímica descriptiva congruent amb el que compte i que augmenta la seva expressivitat, com quan imita el gest d'agafar-la pel cabell i arrossegar-la pel terra, o el de subjectar-la pel coll per a introduir-la a la casa.Per això, afirma que «l'estripat estat emocional que acompanya a la seva narració», que va fer duríssim assistir a la seva declaració en judici, amb plor continu, ansietat i dificultats per a respirar, episodis pels quals sempre demanava disculpes, «és també consistent amb la vivència real de les enormitats que compta la dona i difícilment compatible amb la fabulació o simulació».Referent a això, rebutja que el retard de la víctima a denunciar comporti el dubte sobre la credibilitat, com apunta el condemnat, ja que es tracta de víctimes que es troben sotmeses a un ambient d'opressió generat per la violència de tota mena, soterrada a vegades i explícita en unes altres, que dibuixa el marc de convivència conjugal i familiar amb l'agressor.El tribunal assenyala que altres elements que corroboren la declaració de l'acusada són les pericials de la forense i de la psicòloga de l'Ajuntament de Dos Hermanas, plenament coincidents a haver observat seqüeles psíquiques precisades d'atenció especialitzada i altament compatibles amb el maltractament que relata.Les diferents agressions es van produir entre novembre del 2014 i juny del 2018, primer a Dos Hermanas i després a Coria del Río durant una relació marcada per la «extrema dependència emocional» de la dona cap a l'acusat i pel comportament «gelós, despectiu, controlador i progressivament violent d'aquest».A partir del primer incident violent, aquest «comportament abusiu (...) es va agreujar en una espiral només interrompuda per breus fases de penediment, reconciliació o simple tranquil·litat» en les quals la víctima «se sentia feliç i concebia la falsa esperança d'un canvi permanent de la conducta» de la seva parella, «la qual cosa estava molt lluny de succeir».«Per contra», continua la sentència, l'acusat «va intensificar la seva actitud de control i aïllament familiar i social» de la seva dona «dificultant que es veiés amb les seves amigues, a les quals titllava de ninfòmanae, i que visités a la seva família», fins al punt que «la colpejava quan li ho demanava» o l'amenaçava amb matar a algú del seu entorn si comptava alguna cosa.Les agressions sexuals van ser «nombroses» com també les humiliacions a la jove «fent-la dormir al terra nua» i dient-li «ets un gos, dorm com un gos» i, fins i tot, «la va arrossegar en diverses ocasions sobre els orinis i les defecacions dels dos gossos que tenien».