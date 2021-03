Detingut un professor per assetjar a les seves alumnes a través de les xarxes socials

L'ara detingut havia acudit en nombroses ocasions als voltants dels seus domicilis per veure-les

Actualitzada 03/03/2021 a les 17:07

La Policia Nacional ha detingut a Madrid al professor d'un col·legi que presumptament assetjava a les seves alumnes a través de xarxes socials i a les quals feia regals per obtenir material de contingut eròtic i a més els hi deia de concertar trobades per mantenir relacions sexuals.Els investigadors han identificat a cinc de les seves víctimes a les quals induïa de forma continuada a la producció d'imatges sexuals.Aquest home, de 51 anys, va ser expulsat del centre on treballava després de sortir a la llum els fets, segons ha informat aquest dimecres la Policia Nacional.Va ser el director del col·legi el que va denunciar que un dels seus docents mantenia relacions inapropiades amb alumnes d'edats d'entre 14 i 16 anys.Una de les menors va manifestar que havia estat contactada per aquest professor a través d'una xarxa social i que aquest li havia enviat un vídeo amb contingut sexual protagonitzat per ell mateix. A més, li va proposar mantenir relacions sexuals al seu domicili.Igualment va declarar que la seva germana petita, alumna del mateix centre escolar, havia mantingut converses de caràcter explícitament sexual amb l'ara arrestat.En aquestes comunicacions s'havien intercanviat fotografies de contingut sexual i li hauria proposat concertar una trobada sexual amb ella.Els agents van registrar el domicili del professor, on van localitzar cinc telèfons mòbils, tres discos durs i una tauleta propietat del detingut, a més de gran quantitat d'arxius d'explotació sexual infantil de nova producció.A més del gran volum de material trobat, els investigadors van trobar contingut audiovisual pertanyent a dos menors.Una vegada identificades aquestes joves, ambdues van dir que coneixien al professor des de feia dos anys i que havien mantingut una relació virtual en la qual conversaven i intercanviaven regularment material de contingut sexual.L'ara detingut havia acudit en nombroses ocasions als voltants dels seus domicilis per veure-les.El professor havia fet regals a totes dues, com ara recàrregues de saldo al telèfon o un telèfon intel·ligent, amb el propòsit de poder continuar amb els intercanvis de material sexual.A més, una de les menors va manifestar que l'arrestat s'havia desplaçat en una ocasió a la mateixa platja en la qual ella es trobava amb la seva família durant les vacances d'estiu.Entre el material confiscat es va poder comprovar que aquest detall va ser cert i aquest home va ser fins i tot fotografiat per la família a causa de la seva actitud sospitosa mentre mirava a la via pública davant l'habitació de la menor.Els investigadors també van trobar vídeos gravats per l'arrestat, tant al carrer com al transport públic, a menors d'edat i fins i tot a les seves alumnes dins de l'aula.Juntament amb tot el contingut inèdit i de nova producció localitzat, també es van trobar nombrosos arxius d'explotació sexual infantil la distribució de la qual és habitual en cercles pedòfils en la xarxa.Els agents van identificar a una altra menor de la qual tenia material en roba interior, la qual va dir que l'investigat era el seu professor i que de manera reiterada i durant les hores lectives sempre feia referència a temes sexuals.Va revelar, a més, que, una vegada finalitzat el curs escolar i a través de les xarxes socials, van començar a mantenir converses el contingut principal de les quals era sexual i on les sol·licituds d'imatges eren constants, provocant les seves negatives l'empipament del detingut, qui fins i tot va arribar a demanar alguna peça de roba a la menor.Aquesta situació, juntament amb les constants manifestacions realitzades per l'arrestat sobre la possibilitat de mantenir relacions sexuals de manera legal quan la noia fes 16 anys, va provocar un profund sentiment d'angoixa i terror a la menor quan va arribar a aquesta edat.