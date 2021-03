Detinguda per amenaçar al seu fill de 10 anys amb un ganivet a València

El menor va enviar un missatge al seu germà gran que deia: «La mama m'ha amenaçat amb un ganivet»

Agents de la Policia Nacional han detingut a una dona de 40 anys en un domicili de València com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després d'amenaçar amb un ganivet al seu fill de 10 anys.Segons fonts policials, els policies es van dirigir al domicili després que el seu germà gran, de 16, acudís a comissaria per advertir dels fets.Els fets van ocórrer al voltant de les set de la tarda, quan el germà gran va rebre un missatge de la víctima que deia: «La mama m'ha amenaçat amb un ganivet», a més d'enviar-li un vídeo en el qual plorava.El germà va acudir a dependències policials per informar dels fets ocorreguts al seu domicili i una patrulla es va dirigir a l'habitatge de la família per localitzar al menor, qui va confirmar el succés.La víctima va informar els agents que la seva mare estava molt alterada i que li havia propinat diverses bufetades i un cop al costat, i va indicar que en un moment de l'agressió la seva mare va agafar un ganivet i li va posar al coll.Posteriorment, els policies van parlar amb la mare, que els va indicar que el menor l'havia agredit prèviament, per la qual cosa es va iniciar una discussió, ja que el menor volia marxar amb el seu pare, el qual té una ordre d'allunyament sobre ella.Després de fer diverses comprovacions, els agents la van detenir com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.L'arrestada, de 40 anys, ja ha passat a disposició judicial, mentre que els germans han estat lliurats al pare.