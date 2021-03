Un pare intenta sacrificar al seu fill a Turquia com a ofrena a Déu

El progenitor també s'havia intentat penjar

Un home de 42 anys ha intentat matar al seu fill de 16 tallant-li el coll, en un intent de sacrificar-lo com a ofrena a Déu, segons va explicar en lliurar-se a la policia en el nord de Turquia, tal com informava aquest dimarts el diari turc Cumhuriyet.L'home, treballador del sector de salut i resident a la província de Zonguldak, a la costa de la Mar Negra, va pujar al seu fill en un cotxe i el va portar a un bosc, on li va fer un tall en el coll amb un ganivet de carnisser.El va abandonar en aquest indret pensant que era mort, i després es va lliurar a la Policia i va confessar el seu crim.Segons el rotatiu, els agents van acudir al lloc i van traslladar al jove, que estava inconscient, a un hospital, on roman en vigilància intensiva, mentre que el pare ha estat enviat a presó preventiva.El pare va assegurar que primer s'havia volgut sacrificar ell mateix, penjant-se amb la seva corbata, però després de fallar, va tenir un somni que el va inspirar convertir al seu fill en ofrena religiosa, si bé no va detallar el motiu pel qual creia necessari aquest acte.