La mare que va matar la filla de 10 anys a Girona: «Ho veia tot negre i no volia que ella patís»

L'acusada ha respost només a les preguntes de l'advocat de la defensa, David Muñoz, i s'ha acollit al dret a no contestar a les preguntes del fiscal Enrique Barata i de l'acusació particular, encapçalada pels lletrat Óscar Álvarez i Óscar Ballester en nom del pare de la víctima. Tampoc ha respost a les qüestions plantejades pel jurat popular que a partir de demà es retirarà a deliberar fins a arribar al veredicte.Ha estat un interrogatori molt breu. La dona ha explicat que s'havia deixat de prendre la medicació que tenia prescrita tan bon punt li van donar l'alta del darrer internament psiquiàtric que va tenir: «Des que havia tornat a casa no la prenia». Va estar ingressada al parc hospitalari Martí i Julià de Salt des del 18 fins al 24 de desembre i anteriorment també hi havia estat durant un període més llarg; des de l'agost fins a l'11 de desembre.Responent a les preguntes de la defensa també ha dit que la seva relació amb la nena era «bona» i que l'estimava. La processada ha negat que hagués planejat el crim abans de fer-ho, tot i que durant el judici els investigadors han afirmat que la dona va dir que feia dies que li rondava pel cap. Finalment, el lletrat li ha preguntat directament per què ho va fer, per què va decidir acabar amb la vida de la petita: «Ho veia tot negre i no volia que ella patís».