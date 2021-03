26 anys de presó per matar a la seva parella davant els seus fills

Després de matar-la el condemnat va entrar a l'habitació on estaven els tres nens i els va dir amb el ganivet a la mà que la seva mare estava morta

Actualitzada 02/03/2021 a les 20:08

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 26 anys i mig de presó a un home que va matar a la seva parella degollant-la a Azuqueca d'Henares (Guadalajara) el 2017 i va intentar suïcidar-se clavant-se el ganivet davant el fill de 16 mesos que tenien tots dos i altres dos fills de 12 i 9 anys de la víctima.En una sentència, l'alt tribunal ratifica la dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, que al seu torn va mantenir la de l'Audiència de Guadalajara.Després del veredicte de culpabilitat del jurat l'Audiència Provincial va imposar a l'acusat 21 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb les circumstàncies agreujants de parentiu i actuar per raons de gènere i l'atenuant d'arravatament, i cinc i mig per dos delictes de lesions psíquiques als dos fills que eren només de la víctima.A més el va condemnar al pagament d'una indemnització de 150.000 euros a cadascun dels tres nens i de 45.000 a cadascun dels progenitors de la víctima.Segons va declarar provat la sentència els fets van ocórrer el 28 de novembre de 2017 al domicili familiar de Azuqueca d'Henares on el condemnat vivia amb la seva parella, el fill que tenien en comú, i dos fills de la víctima.Entre les set i dos quarts de vuit del matí el condemnat es va aixecar i es va dirigir al bany, on estava la dona, amb la qual va continuar la discussió que havien començat la nit anterior.Quan la víctima acabava de dutxar-se per anar a treballar de manera sorprenent i desprevinguda el condemnat la va agafar del coll pressionant amb els dits i la va degollar amb un ganivet.La dona havia intentat repel·lir instintivament l'atac i va patir diversos talls a la mà esquerra.L'Audiència va considerar acreditat que el condemnat «va actuar de manera deliberada, conscient i voluntària no només per matar-la sinó també per augmentar el seu patiment de manera innecessària».Després de matar-la el condemnat va entrar a l'habitació on estaven els tres nens i els va dir amb el ganivet a la mà que la seva mare estava morta i que s'anava a matar ell.L'home es va clavar un ganivet al pit davant d'ells i després en la seva presència va intentar tallar-se el coll a la cuina.Segons l'Audiència l'acció del condemnat, que va actuar impulsat per un estat de gran exaltació i acalorament, «va obeir a la seva intenció d'exercir el domini i control» sobre la seva parella «pel fet de ser aquesta una dona i plantejar-li que marxés de casa».En el recurs, desestimat pel Suprem, el condemnat va denunciar la vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència d'actuar en legítima defensa.