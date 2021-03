Detingut un menor per fer-se passar per professors per a demanar fotos sexuals a alumnes i docents

A una alumna li va demanar les fotos a canvi de posar-li bona nota

Actualitzada 01/03/2021 a les 15:25

Agents de la Policia Nacional han detingut a la Comunitat Valenciana a un menor, de 14 anys, que presumptament es va fer passar en una xarxa social per dos professors per demanar imatges de contingut sexual a altres docents i a una alumna del seu centre, aquesta última, a canvi de qualificar amb bona nota una assignatura.Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat, el menor va ser detingut com a presumpte autor de dos delictes d'usurpació d'identitat i lliurat a la seva mare després d'explicar els fets a Fiscalia de Menors.El menor suposadament va crear dos comptes d'una xarxa social en les quals es feia passar per professors del seu centre educatiu per a sol·licitar imatges de contingut sexual.La investigació es va iniciar en tenir coneixement els agents que a dos professors d'un centre educatiu els havien suplantat els seus comptes d'una coneguda xarxa social i havien contactat en el seu nom amb altres docents i una alumna del mateix centre per a sol·licitar-los fotos i vídeos de contingut sexual, a aquesta última, a canvi de qualificar amb bona nota una assignatura.Alertada per la cap d'estudis de què no es tractava del seu professor, va establir una videotrucada amb el presumpte autor dels fets amb l'objectiu de poder identificar-lo. Gràcies a les perquisicions realitzades pels policies, els agents van poder van identificar al presumpte autor dels fets, un menor, de 14 anys que havia creat dos comptes molt semblants a les reals dels professors pels quals s'havia fet passar.