Troben una mare amb el seu nadó de cinc mesos a una festa il·legal a un local de copes a Madrid

En una altra festa una noia es despenja des d'un quart pis i queda enganxada en una parabòlica

Actualitzada 01/03/2021 a les 15:03

Despenjar-se per la barana

Rescatada una joven que participaba en una fiesta ilegal, tras precipitarse desde la terraza del 4º piso, quedando enganchada en la parabólica del 3º.

Un Agente de #CiudadLineal, arriesgando su vida, consiguió acceder saltando desde otra terraza, poniéndola

a salvo.#Orgullosos pic.twitter.com/GXiI0RW6iO — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 1, 2021

Tan sols a Madrid, la Policia Municipal ha intervingut aquest cap de setmana 272 festes il·legals a la capital, 81 el divendres i 191 la nit d'aquest dissabte, segons han informat fonts policials.En una d'elles, el divendres a la nit, els agents han trobat a un bebè de cinc mesos en un cotxet en un local de copes que celebrava una d'aquestes festes, celebrades malgrat les restriccions contra el coronavirus. La mare assistia a la celebració al districte de Puente de Vallecas.Els agents es van presentar en el local poc després de mitjanit, i van comprovar que, malgrat que la persiana estava baixada, dins s'estava celebrant una festa.En obrir, van identificar a quinze persones reunides. bevent i fumant, violant les restriccions per covid. Dins del local estava la mare i el bebè en el cotxet.En una altra festa, els agents van evitar que una noia es despengés pel balcó d'un quart a un tecer pis quedant enganxada en una antena parabòlica. Era l'estratègia de la dona de 20 anys per a evitar ser identificada en una altra festa il·legal.Els agents, en col·laboració amb Policia Nacional, van desallotjar una festa en un local del districte de Villaverde en el qual es trobaven en el seu interior 65 persones, fumant pipes, sense màscares i sense respectar les distàncies de seguretat.El local, en el qual hi havia música i DJ, estava abarrotat i amb l'ambient molt carregat pel vapor de les pipes.