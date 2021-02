Detingut per abusar d'almenys 5 menors a canvi de regals i diners a Mallorca

A l'home se l'acusa de quatre delictes de prostitució de menors i dos d'agressió sexual

La Policia Nacional ha detingut a Mallorca a un home de 33 anys per mantenir relacions sexuals amb almenys cinc noies menors de 16 anys de Palma i Llucmajor a canvi de regals, diners o marihuana, encara que els investigadors creuen que hi ha més víctimes que no denuncien per vergonya o por.En concret, a aquest home de nacionalitat espanyola se l'acusa ara com ara de quatre delictes de prostitució de menors i altres dues d'agressió sexual, un en grau de temptativa, ha informat la Policia aquest diumenge en un comunicat.La detenció va tenir lloc dimecres passat i la recerca va començar a la tardor passat quan els agents van comprovar que una persona contactava a través de xarxes socials amb menors d'edat per a mantenir relacions sexuals a canvi de regals, diners en metàl·lic o marihuana.Ara com ara hi ha cinc víctimes, però la Policia està convençuda que hi ha més que no denuncien aquests abusos per «el trauma emocional, falta de confiança, vergonya o por».L'home contactava amb les menors a través de xarxes socials, utilitzava per a això perfils falsos, engalipava a les seves possibles víctimes, guanyava la seva confiança i després quedava amb elles per a obtenir plaer sexual.Segons la Policia, algunes menors van rebutjar les seves propostes i li van bloquejar, però tornaven a rebre noves invitacions sexuals per part d'un altre nou usuari que, en realitat, era el mateix amb un altre perfil.En una ocasió, el presumpte abusador va aconseguir que una menor anés a la seva casa per a obtenir marihuana, però li va impedir sortir, la va subjectar per les nines i la va agredir sexualment. Seguidament va amenaçar a la noia perquè no comptés res, deixant-la atemorida.Passats els dies va tornar a contactar amb ella i, davant la seva negativa a acudir al seu domicili, li va dir que anava a comptar el succeït a la seva família.No obstant això, la menor no va tornar al domicili del presumpte agressor. Els pares van conèixer fets quan la menor ho va explicar a la Policia.La recerca continua oberta perquè els investigadors creuen que hi ha més víctimes.