Desmantellen un laboratori a Alacant que produïa 600 kg. de cocaïna al mes

La Policia Nacional el troba sota una nau industrial que semblava un taller mecànic

Actualitzada 28/02/2021 a les 18:22

La Policia Nacional ha desmantellat en la localitat alacantina d'Almoradí (Alacant) un laboratori de cocaïna capaç de produir 600 quilos mensuals i que estava construït a l'interior d'una nau industrial sota l'aparença de taller mecànic.Segons informa la Direcció General de la Policia Nacional, 30 persones han estat arrestades en el transcurs de la recerca que va arrencar al gener de 2020 quan els agents van tenir coneixement d'un important desviament de substàncies químiques a la zona del Llevant, el destí final del qual seria el laboratori clandestí.Així en una primera fase, en la qual es va detenir a cinc persones, la Policia Nacional va atacar la cadena de distribució mitjançant un dispositiu de vigilància i seguiment sobre un dels vehicles d'un dels membres principals de l'organització, conduït per dos individus encarregats de la distribució.Mentrestant, les perquisicions continuaven per a donar amb el lloc de proveïment dels productes químics i del laboratori, situat en una nau d'Almoradí de grans dimensions que permetia situar diferents construccions, totes elles habilitades de manera il·legal i donant falsa aparença de taller.En el centre de la nau va aparèixer construïda estratègicament un habitatge il·legal habilitat com a laboratori clandestí.Una de les seves parets, utilitzada per a penjar muntures i altres utensilis d'equitació, ocultava una porta secreta que donava accés a un habitacle que semblava un vestuari i on «químics» es col·locaven el material de protecció necessari per a accedir al laboratori.Posteriorment, en un dels panells del vestuari, i a través d'un altre mecanisme de seguretat, es lliurava un pestell que permetia obrir una porta i accedir al laboratori clandestí.En el moment de l'entrada per part de la Policia i en el dispositiu de la qual particparon agents del GEO, es van intervenir uns 17 quilograms de cocaïna en diferents estats de processament. També es van trobar més de 3.000 litres de precursors químics i substàncies sòlides destinades a l'extracció, adulteració de la pasta basi de cocaïna i posterior transformació en clorhidrat de cocaïna.L'organització disposava també d'un taller situat en una nau annexa, la qual servia preparar dobles fons en vehicles o «caletas» i, així, ocultar la substancia estupefaent i els beneficis obtinguts de la seva venda.Vint-i-cinc persones van ser detingudes i es van practicar 15 registres en Comunitat Valenciana i Murcia.En total, els agents van confiscar 52 quilograms de clorhidrat de cocaïna, 20 vehicles d'alta gamma, tres motos d'aigua, un camió frigorífic, dues armes de foc curtes i tres armes de foc llargues, així com uns 650.000 euros en efectiu.Segons destaca la Policia la desarticulació del laboratori clandestí va sorprendre tant per la seva sofisticació com per la seva capacitat de producció, trobant-se a ple rendiment i amb capacitat per a una elaboració mensual de 600 quilograms.La recerca va permetre conèixer que aquesta organització distribuïa grans quantitats de cocaïna, haixix i marihuana, entre altres drogues, disposant d'un entramat empresarial per a blanquejar les ingents quantitats de diners que obtenien d'aquesta venda.