Set detinguts i confiscades dues tones d'haixix a Màlaga

Els detinguts suposadament eren els encarregats de transportar les drogues des d'Espanya a altres països europeus

Actualitzada 27/02/2021 a les 13:01

La Guàrdia Civil ha desmantellat, en dues operacions a la província de Màlaga, dues organitzacions europees, una holandesa i una altra francesa, que pretenien transportar haixix i marihuana a Europa, operatius que s'han saldat amb set detencions i el decomís de dues tones d'haixix.En les operacions els agents s'han confiscat de 2.065 quilograms d'haixix, 140 quilograms de marihuana i han intervingut dos camions, tres furgonetes i dos turismes, així com material de comunicació i informàtic, segons ha informat la Guàrdia Civil.Els agents, en col·laboració amb la Policia d'Holanda, van detectar dues persones, suposadament membres d'una organització criminal neerlandesa, que eren els encarregats de transportar estupefaents des d'Espanya a altres països europeus, principalment Holanda.Agents de la OCON-SUD van iniciar gestions per a localitzar a aquestes persones i les van detectar en un hotel a Benalmàdena (Màlaga).Aquests freqüentaven una nau situada en el polígon industrial de l'Aparença a Màlaga i els agents van comprovar que per als seus desplaçaments prenien moltes mesures de seguretat.Després de la vigilància de la nau industrial van detectar un va enviar paletitzat d'una màquina industrial d'aire condicionat, que va ser recollit dies després per un camió tipus tràiler d'una empresa internacional de transport.Una vegada interceptat el camió es va localitzar a l'interior de la màquina industrial d'aire condicionat 5 fardells de arpillera, que contenien 175 quilograms d'haixix, per la qual cosa es va procedir a la detenció del conductor del camió i dels dos ciutadans holandesos als quals se'ls imputa un suposat delicte de narcotràfic.En el registre de la nau es va localitzar un altre palet amb un altre aparell igual al transportat en el camió, llest per a ser utilitzat amb la mateixa fi.Dies després també va ser detinguda una quarta persona, d'origen espanyol, que suposadament feia d'intermediari de l'organització holandesa i el productor marroquí.En l'altra operació, la Guàrdia Civil va detectar moviments sospitosos de vehicles de càrrega en una nau en desús en el Polígon industrial de l'Aparença a Màlaga, on a més van identificar a tres persones que posseïen antecedents per narcotràfic a França.Després d'una vigilància els agents van detectar com aquesta organització utilitzava un camió tipus tràiler per al transport de la droga i que es trobaven preparant un enviament.En el registre de la nau la Guàrdia Civil va localitzar cinc palets amb caixes d'enciams que es trobaven en una cambra frigorífica que estaven sent utilitzats per a ocultar l'haixix.Van ser localitzats 140 bosses hermètiques amb un pes aproximat de 1.890 quilograms d'haixix i 140 quilograms de marihuana.En la nau també hi havia un dispositiu portàtil de raigs X, així com nombrosos terminals de telefonia i altres dispositius electrònics per a eludir el control policial.Totes dues organitzacions tenien en comú que operaven des de les costes de Màlaga i acumulaven la mercaderia il·lícita en guarderies, situades en pisos francs i naus industrials, on les preparen per a la seva va enviar a Europa.Els seus integrants s'allotgen en urbanitzacions aïllades, on residien en règim de lloguer per curtes estades i també en hotels, per a intentar passar desapercebuts fingint una activitat turística o comercial.