Li demanen 23 anys per ficar medicació en batuts per a abusar d'una nena de 7 anys a Alacant

La Fiscalia demana 23 anys de presó per a un home acusat d'abusar sexualment i gravar a una nena de 7 anys, amiga de la seva filla i a la qual donava batuts de fruites amb forta medicació per a facilitar els seus propòsits.Segons el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV), el Ministeri Públic considera provat que l'home barrejava Lorazepan i Placinoral en els batuts durant un període de temps que va començar quan la víctima tenia 7 anys.La menor es quedava a vegades a dormir en l'habitatge de vacances del processament, a la província d'Alacant, la qual cosa aprofitava l'home per a abusar d'ella i gravar-lo en vídeo.En el registre domiciliari, els agents van localitzar comprimits de la medicació usada en els batuts, a més de 340 arxius de contingut pedòfil entre els quals es trobaven els vídeos de la víctima.El judici per aquests fets està previst per a dimecres que ve a partir de les 10 hores en la Secció Primera de l'Audiència Provincial d'Alacant.