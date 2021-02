La comitiva judicial s'ha desplaçat fins al lloc i han fet l'aixecament de cadàver a primera hora de la tarda. Caldrà esperar al resultat de l'autòpsia, prevista per demà, per esclarir les causes de la mort.De moment, no han pogut identificar l'home, perquè no duia documentació a sobre i tampoc consta cap denúncia de desaparició. Totes les hipòtesis estan obertes i no es descarta que es pugui tractar d'un accident o d'un homicidi.