El sagnant motí i fugida d'una presó d'Haití va deixar 25 morts

Actualitzada 27/02/2021 a les 17:36

Les autoritats haitianes van xifrar aquest divendres en 25 el número de morts durant una fugida de la presó de Croix-donis-Bouquets, pròxima a la capital, on aquest dijous es va produir un sagnant motí.Entre els 25 morts hi ha sis presos, a més del cap de la presó, Paul Hector Joseph, i diversos ciutadans atacats per fugitius fugits del centre penitenciari, va informar el secretari d'Estat de Comunicació, Frantz Exantus, durant una breu conferència de premsa.Segons les autoritats, la Policia Nacional continua buscant a uns 200 reclusos que romanen escapolits, mentre que ha aconseguit detenir a 69 reus evadits de la presó.Entre els escapolits figura Arnel Joseph, un dels principals capitostos de bandes armades d'Haití, qui va ser abatut avui per la Policia Nacional en Lester (Artibonite), prop del Tribunal de Pau quan, pel que sembla, es dirigia a retrobar-se amb el seu grup armat.Considerat un dels bandits més perillosos del país, Joseph era conegut pels mètodes violents amb els quals la seva banda controlava la barriada de Village de Dieu, a Port-au-Prince.Arnel Joseph va ser detingut al juliol de 2019 després de mesos de persecució i romania a la presó preventiva en Croix-donis-Bouquets a l'espera de ser jutjat per homicidi i altres càrrecs, fins que ahir es va escapar després del sagnant motí.L'Oficina de Protecció al Ciutadà, a través d'un comunicat, va afirmar el dijous que la presó de Croix-donis-Bouquets «va ser objecte d'una evasió espectacular», en la qual «desenes de presos van tenir temps de franquejar els murs de la presó».El president d'Haití, Jovenel Moise, ha condemnat el succés aquest divendres a través del seu perfil de Twitter: «condemnem la fugida de Croix-donis-Bouquets i instem la població a mantenir la calma». La Policia Nacional «rep instruccions de prendre totes les mesures necessàries per a controlar la situació», va afegir.La presó de Croix-donis-Bouquets alberga a centenars de presos, entre ells membres de bandes armades i també a diversos opositors al president Moise que van ser arrestats el 7 de febrer passat, acusats de planejar un cop d'estat contra el mandatari.Haití viu actualment una profunda crisi política que es va agreujar el 7 de febrer amb la denúncia del cop d'estat i la detenció d'una vintena d'opositors implicats en la suposada trama.Aquesta denúncia ha alimentat les manifestacions opositores contra Jovenel Moise, que des de llavors s'han produït pràcticament diàriament en la capital haitiana.