Detinguts per prostituir a una jove obligada a treballar 23 hores diàries a Mallorca

La Policia Nacional arresta a tres persones com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual

Actualitzada 27/02/2021 a les 12:56

La Policia Nacional ha detingut a tres persones per prostituir a una jove que estava obligada a treballar 23 hores al dia en un cèntric pis de Palma, sense dret a descansar cap dia i amb l'obligació de pagar el 50% de cada servei als seus explotadors.Dijous passat, agents de la Policia Nacional van arrestar a dos homes de 36 i 32 anys i a una dona de 25 d'anys, tots ells colombians, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual, ha informat la Policia Nacional.L'operació «Island» va començar al novembre passat arran de la denúncia de la pròpia víctima, que vivia a Colòmbia.El principal detingut li va oferir viatjar a Palma per a exercir la prostitució per a ell, contraient un deute de 2.000 euros. Va acceptar a causa de la greu situació econòmica que vivia.El líder de la trama va enviar els diners per al bitllet i altres despeses a un familiar de la noia, perquè la Policia no pogués rastrejar els diners en cas de denúncia.Una vegada a Palma es va veure obligada a treballar sense descans per a retornar els diners. La meitat de cada servei era per a la trama. «Les condicions en les quals havia de prostituir-se eren infrahumanes», assevera en el seu comunicat la Policia, que assenyala que en tot moment era controlada perquè generés diners.El pis on es prostituïa és conegut en les xarxes socials i entre els anunciants de les pàgines de contactes de transsexuals.Passats uns mesos, la víctima va marxar a Santa Cruz de Tenerife, deixant arracada un deute de 800 euros, per la qual cosa els membres d'aquesta banda li enviaven missatges amenaçadors perquè la saldés.Finalment, després de la seva recerca, la Policia va identificar a aquestes tres persones com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb explotació sexual, amenaces, coaccions i delicte relatiu a la prostitució.La Policia Nacional recorda que compta amb la línia telefònica 900 10 50 90 i el correu electrònic «trata@policia.es» per a facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncies anònimes i confidencials d'aquesta mena de delictes, sense que quedi reflectida la trucada en la factura telefònica.