Demanen presó a una agent de la Guàrdia Civil de Sevilla per queixar-se de la mala olor que fa el seu superior

La Fiscalia Jurídic Militar del Tribunal considera que els fets són constitutius d'un delicte consumat d'injúries a un superior

Actualitzada 28/02/2021 a les 13:21

La Fiscalia del Tribunal Militar Territorial Segon de Sevilla ha demanat una pena de nou mesos de presó per a una agent de la Guàrdia Civil per un delicte d'injúries a un superior contra el qual, en un escrit, va abocar expressions com que era «poc endreçat» i acomiadava una «fètida olor».El destinatari de l'escrit és un comandant de la Guàrdia Civil que va ser designat com a instructor de diversos expedients disciplinaris oberts a l'agent per la suposada comissió de «falta greu» i que ella va recusar.En l'escrit, l'acusada assenyala que «cada vegada que s'ha mostrat com a instructor, ho ha fet de forma descurada i poc endreçada, amb mala olor i un cèrcol de suor bastant desagradable sota tots dos braços, tacant així tota la uniformitat d'aquest Cos i detrimentando la mateixa amb una fètida olor, sent bastant desagradable per a la polida encartada», segons consta en les diligències a les quals ha tingut accés Efe.Els fets es remunten a 2017 quan l'agent, destinada a Chipiona (Cadis) i encarregada de l'àrea de violència de gènere, va rebre l'ordre de baixar el risc a una jove de la localitat que havia denunciat amenaces de mort i agressions per part de la seva parella, al que ella es va negar.Aquest home, que va ser detingut, també va amenaçar a la guàrdia civil i va causar danys en el seu vehicle, per la qual cosa aquesta va sol·licitar dels seus superiors l'activació del protocol de protecció a agents de l'autoritat, segons consta en les al·legacions del seu advocat.A partir d'aquest moment, l'acusada, «en contra de la seva voluntat», va ser citada per a ser avaluada pels serveis mèdics de la Comandància que, «malgrat la seva frontal oposició», va emetre un comunicat de baixa per estrès laboral, segons l'escrit del seu advocat defensor al qual ha tingut accés Efe.L'agent, agrega, ha sofert una situació de «assetjament i enderrocament» amb l'obertura d'expedients disciplinaris per «falta molt greu» per la seva negativa a reconeixements mèdics, «sense causa que ho justifiqués», la majoria dels quals han estat arxivats.La Fiscalia Jurídic Militar del Tribunal considera que l'escrit conté «manifestacions i expressions de contingut injuriós» cap a l'oficial, uns fets que són constitutius d'un delicte consumat d'injúries a un superior, previst i penat en el Codi Penal Militar.Per això, demana una pena de nou mesos de presó, a més de suspensió d'ocupació, càrrec públic i dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.Per part seva, l'advocat de l'oficial demandant sol·licita dos anys i mig de presó i una indemnització de 15.000 euros en concepte de danys morals.L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) s'ha mostrat en contra de l'aplicació del Codi Penal Militar i, segons han assenyalat a Efe des de l'àrea d'Igualtat, aquest tema es podia resoldre suspenent a l'agent amb entre cinc dies o un mes sense ocupació i sou o amb la pèrdua de destí, «sense necessitat de portar-la a la presó».