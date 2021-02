Detinguts per la mort d'un gos de caça en penjar-lo d'un arbre

Un dels detingut va justificar-ho dient que el gos ja no li servia

Actualitzada 26/02/2021 a les 14:16

Agents del Seprona de la Guàrdia Civil de Màlaga han dut a terme l'operació 'Saeva', en la qual han estat detingudes dues persones investigades per la seva presumpta responsabilitat en la mort d'un gos.Els fets van tenir lloc el passat dia 6 de febrer a El Madroño del terme municipal de Almogía (Màlaga), quan una persona va observar com dos homes penjaven un gos a la branca d'una olivera, abandonant el lloc precipitadament després de ser recriminats per aquest.Després de donar avís al 062, agents del Seprona es van desplaçar al lloc indicat no podent trobar a l'animal en aquest moment, per la qual cosa es va iniciar una recerca per a la localització dels autors, han informat des de l'institut armat en un comunicat.Amb la informació aportada pel testimoni, els agents van conèixer que un dels possibles autors podria ser un veí de la localitat malaguenya de Villanueva de la Concepción, que va ser interceptat unes tres hores després al volant d'un vehicle tot terreny, realitzant a més una conducció irregular.Aquest, suposadament, va envair ocasionalment el carril de sentit contrari i presentava símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. Per aquest motiu es va sol·licitar l'actuació d'una patrulla de Trànsit de la Guàrdia Civil que li va realitzar una prova d'alcoholèmia el resultat de la qual va ser positiu.En procedir a la seva identificació, segons la Guàrdia Civil, aquesta persona «es va mostrar molt agressiva, resistint-se activament a la identificació, amenaçant i desobeint greument als guàrdies civils, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció».L'endemà, es va realitzar una inspecció en el lloc dels fets i va ser localitzat l'animal mort, un gos de raça podenc d'un any i mig, el qual després de verificar-se el seu penjament amb una corda, va ser llançat per un precipici de difícil accés. L'animal, que tenia implantat microxip, pertanyia al detingut.Després de les gestions realitzades va ser detinguda una segona persona, veí de la localitat d'Almogía el qual va reconèixer els fets davant els agents, justificant la seva acció en manifestar que el gos no servia per a la caça.Als detinguts se'ls investiga per un delicte de maltractament animal, amb els agreujants d'acarnissament i resultat de mort, sent acusat un d'ells a més dels delictes de resistència, desobediència greu, amenaces i contra la seguretat de trànsit