Detingut un home per apunyalar sagristà d'església d'Alcalá la Real (Jaén)

El succés va tenir lloc aquest divendres de les 20.20 hores davant la porta de l'església de la Consolació

Actualitzada 27/02/2021 a les 09:53

La Guàrdia Civil ha detingut a un home per apunyalar aquest divendres al sagristà, de 52 anys, de l'església de la Consolació d'Alcalá la Real (Jaén).La víctima, de nom Francisco Zúñiga, és molt coneguda en la localitat, on l'Ajuntament, per acord de tots els grups polítics, ha declarat un dia de dol i que les banderes onegin a mitja asta.El succés va tenir lloc aquest divendres de les 20.20 hores d'ahir després d'alertar un ciutadà al 112 que hi havia una persona ferida en estat greu amb diverses punyalades al carrer Real, davant la porta de l'església de la Consolació, i fins al lloc es van desplaçar efectius de la Policia Local, de la Guàrdia Civil i dels serveis sanitaris.El germà de Francisco Zúñiga ha agraït l'afecte i suport que estan rebent per la defunció del seu germà, del qual ha dit «era una excel·lent persona» i ha demanat que resin per ell i que no es concentrin «en moments tan difícils i d'enorme risc sanitari per a evitar qualsevol concentració que posi en risc a més persones».L'alcalde d'Alcalá la Real, Marí Aguilera, ha fet una crida a la calma després d'admetre que «són moments difícils i d'indignació però el presumpte assassí ja ha estat detingut i cal deixar que la Justícia segueixi el seu curs».«Preguem que Alcalá continuï sent el municipi tranquil que tots coneixem i que cessin els missatges d'odi que circulen per les xarxes; l'odi no arreglarà res», ha assegurat l'alcalde.Així mateix, ha pregat a la població que s'abstingui ha realitzar la concentració convocada per xarxes socials davant l'ajuntament i ha convidat a la ciutadania a guardar un minut de silenci, avui dissabte, a les 12,00 des del balcó de cada casa, el lloc del treball o al carrer en senyal de repulsa.