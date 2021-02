Detenen a Cornellà un fugitiu buscat per l'Equador per assassinar un nen d'11 anys

Actualitzada 26/02/2021 a les 14:05

La policia espanyola ha detingut a Cornellà de Llobregat un fugitiu buscat per l'Equador per assassinar un nen d'11 anys d'un tret. Segons un comunicat del cos, els fets es remunten al 21 de març del 2002 a la província de Guayas, quan, segons les autoritats equatorianes, va interceptar dos menors d'onze i vuit anys a qui acusava de lladres. Arran d'això, l'individu va etzibar un tret al cap al més gran, que va morir. Les primeres investigacions van descobrir que diversos familiars del fugitiu residien a la província de Barcelona. Finalment, l'home va ser localitzat en un domicili dels afores de Cornellà, on s'amagava. L'arrestat està a disposició del jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional a l'espera de ser extradit.