Animals malalts a la venda i 18 cadàvers en un congelador en una botiga de cadells de Barcelona

Arran de les denúncies rebudes per part de particulars que han comprat cadells malalts, la inspecció tenia com a objectiu garantir que es complia tant la normativa d'instal·lacions com els requeriments de salut dels cadells a la venda. No es poden tenir cadells a la venda de menys de vuit setmanes, no poden estar més de tres setmanes a la botiga, han d'estar vacunats i si estan malalts se'ls ha de donar l'atenció veterinària que la seva condició requereixi.A l'establiment, hi havia una trentena de cadells de gos, la meitat a la zona de venda; dotze a la zona de quarantena i dos hospitalitzats. Dels cadells a la venda, es va detectar coronavirus caní a tres dels boxes. Es va assenyalar la retirada de la venda de tots els cadells dels boxes afectats.Un dels cadells de la zona d'hospitalització, un pomerània negre diagnosticat positiu de coronavirus i amb antecedent de parvovirus, en estat caquèctic i símptomes evidents de deshidratació, ha estat ingressat a l'hospital per l'alt risc per la vida de l'animal. La majoria dels animals de procedència estatal arriben a l'establiment sense la identificació corresponent i no compleixen el període de quarantena preceptiu.La Guàrdia Urbana ha obert diligències pel fet que la veterinària contractada per la botiga, de nacionalitat veneçolana, no té el títol professional convalidat a l'estat espanyol i no està col·legiada. Per tant, no podia exercir la pràctica veterinària ni implantar els microxips identificatius als animals, com estava fent.A l'arco congelador de l'establiment s'han localitzat 18 cadàvers de cadells de gos, en dues bosses, una de les quals amb els passaports dels animals, per tal que fossin cremats en la incineració. La Guàrdia Urbana ha intervingut els passaports, que seran investigats.A dos dels cadàvers, se'ls farà la necròpsia per determinar la causa de la mort. El llibre de Registre d'entrades i sortides dels animals de l'establiment presenta irregularitats com la manca de registre dels gossos morts trobats a l'arco congelador.La tercera tinenta d'alcaldia d'Agenda 2030, Laia Bonet, confirma que han començat el procés sancionador davant els «importants incompliments» detectats de l'Ordenança i que deriven l'expedient al servei de llicències de Nou Barris perquè valori la necessitat de cessar l'activitat de la botiga. «A Barcelona perseguim tots els incompliments de l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals i som molt contundents i clars en la seva aplicació», recalca.D'altra banda, i arran d'aquests incompliments, l'Ajuntament ha aprofitat per informar sobre un altre cas relacionat amb la protecció dels animals. L'empresa Adevintia va pagar la multa de 150.000 euros pels anuncis il·lícits a Barcelona de venda d'animals als portals web 'Mil Anuncios' i l'antic 'Vibbo'. L'empresa va pagar la sanció de 150.000 euros el setembre, si bé hi ha presentat recurs contenciós-administratiu. Els Serveis Jurídics de l'Ajuntament estan avaluant la resposta al recurs.El cas es remunta a l'1 d'octubre del 2019 arran de la denúncia presentada per l'entitat de defensa dels animals FAADA, que va promoure un procediment sancionador per requerir als portals web la retirada dels anuncis de transacció d'animals que es consideren il·lícits a la ciutat de Barcelona, davant del que estableix l'ordenança.