Reobren la investigació sobre la fugida d'Antonio Anglés, acusat dels crims d'Alcàsser

Volen investigar qui el va ajudar a fugir del vaixell amb el qual va arribar al Regne Unit

Actualitzada 26/02/2021 a les 16:46

«No va poder escapar d'aquesta cabina sense ajuda»

L'Audiència Provincial de València ha ordenat reobrir la investigació sobre la fugida d'Antonio Anglés, acusat de segrestar i assassinar a tres adolescents del municipi valencià d'Alcàsser al gener de 1993, segons ha informat aquest divendres el diari Las Províncias. Aquesta decisió es pren en contra del criteri de la jutgessa d'Alzira que va rebre el traspàs de la causa.Segons aquest mateix mitjà, el tribunal valencià ha admès el recurs de l'acusació popular contra el sobreseïment de les diligències al Regne Unit que van permetre esbrinar algunes dades noves.Al novembre de 2019, un jutjat d'Alzira va emetre una comissió rogatòria internacional per a prendre declaració a la tripulació i al capità del 'City of Plymouth', el vaixell en el qual en 1993 va fugir a Irlanda com a polissó Antonio Anglés, que va aconseguir escapar-se del vaixell i des de llavors figura en parador ignorat.El jutjat d'Alzira que va instruir el cas va rebre un informe de la Policia arran d'unes declaracions de la tripulació del vaixell en un programa de televisió, en el qual li feien constar a la jutgessa la necessitat de tornar a interrogar a aquests en relació amb la fugida del polissó.En aquest cas, en el qual encara continua activa la requisitòria de crida i cerca d'Antonio Anglés, s'ha d'investigar qualsevol indici o pista que sorgeixi i per això la jutgessa va emetre una ordre europea de recerca perquè tant el Regne Unit com Escòcia practiquessin aquestes diligències d'interrogatori als testimonis membres de la tripulació.La jutgessa d'Alzira va dirigir la petició a les autoritats del Regne Unit perquè és el lloc en el qual resideix en l'actualitat Kenneth Farquharsib Stevens, el capità del vaixell del qual va aconseguir fugir Anglés, però les seves manifestacions davant la Policia anglesa no van permetre esclarir com va aconseguir fugir el polissó. Aquesta persona ja va ser interrogada per la policia irlandesa en 1993 per a tractar de descobrir com es va poder produir la fugida, encara que sense aconseguir cap esclariment.En una entrevista en el programa 'Equipo Investigación' de la Sexta, el capità detallava que quan el 24 de març de 1993 la Policia va pujar al vaixell, el fugitiu ja no estava dins. Primer se li va ficar en un 'cuartucho', després en una cabina buida tancada amb clau i amb gent «a prop vigilant», però va escapar en una barca inflable que degué deixar caure a la mar des de set metres d'altura, indicava el capità en l'entrevista.Un avió francès va localitzar al polissó en la barca, després d'un missatge de ràdio, el van pujar de nou a bord i el van tornar a ficar en la mateixa cabina, en la qual «van afermar» finestres i porta amb taules. «Era impossible que ell obrís la porta des de dins», apuntava el capità en aquesta entrevista. No obstant això, quan va arribar la Policia després d'atracar a Dublín, havia marxat. «Algú va haver de deixar-lo sortir i haver recol·locat la fusta. No va poder escapar d'aquesta cabina sense ajuda», indicava el capità.Antonio Anglés és el principal sospitós del segrest, violació i assassinat de Miriam, Toñi i Desirée, les tres adolescents d'Alcàsser els cossos de les quals van ser trobats en una fossa del paratge de La Romana al gener de 1993. Pel triple crim va ser condemnat Miguel Ricart a 170 anys de presó, encara que va sortir de presó el 2013 després de desactivar-se la doctrina Parot.