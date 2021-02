El violador reincident que acumula tres condemnes, absolt d'agredir una noia amb discapacitat a Girona

Quatre judicis a l'Audiència, tres condemnes

El 9 de febrer, Edwin Enrique Granda es va asseure per quarta vegada al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. Arribava custodiat pels Mossos d'Esquadra, perquè ja està empresonat per delictes sexuals. L'última condemna ferma contra ell va ser de 13 anys, 6 mesos i 1 dia de presó. Li va imposar la mateixa Audiència, després que Granda reconegués haver agredit sexualment una menor a la ciutat el dia de Sant Joan del 2019.El violador reincident s'enfrontava a una nova condemna. En aquest cas, per una altra agressió sexual que hauria comès mig any abans, al setembre del 2018, i que va trigar més temps a arribar a judici. La víctima, una noia que pateix una discapacitat psíquica del 65%, i que aleshores tenia una relació amb el germà del processat. La fiscalia l'acusava d'un delicte d'agressió sexual a persona especialment vulnerable i sol·licitava 15 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, demanava l'absolució.La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent la magistrada Maria Teresa Iglesias, conclou que «no ha quedat acreditat» que el processat enganyés la víctima, aprofitant un recorregut a peu per acompanyar-la a casa del seu germà, per dur-la a un «lloc amagat» d'un parc de la ciutat on, segons l'acusació pública, li hauria fet tocaments i l'hauria violat.El tribunal exposa que Edwin Enrique Granda té antecedents penals a efectes de reincidència per delictes sexuals i que va estar en presó preventiva per aquesta causa entre el 9 de novembre del 2018 i el 9 d'abril del 2019. També recull que la víctima, que era parella del germà de l'acusat, té una discapacitat psíquica reconeguda del 65% i que, en el moment dels fet, vivia en una llar residència d'una fundació.Segons la sentència, el 18 de setembre del 2018, la víctima es «va escapolir» de la llar residència per anar a veure el germà de l'acusat. Aleshores, es va dirigir al domicili de la seva mare buscant-lo. Allà, va ser Granda qui va obrir la porta i li va dir que seu germà s'havia traslladat a viure a un pis tutelat per a persones amb discapacitat situat a Girona. «L'acusat es va oferir a acompanyar-la. No ha quedat acreditat que durant el trajecte de casa de la mare fins al domicili del germà, l'acusat la conduís fins a un lloc amagat, ni que l'hagués violat», argumenta el tribunal.L'Audiència exposa que l'única «prova de càrrec» és la declaració de la víctima i que no hi ha ADN, ni lesions ni testimonis «directes o indirectes» dels fets. Per contra, el tribunal exposa que hi ha una declaració que avala la versió exculpatòria de Granda. En concret, de qui aleshores era la seva parella que al judici –que es va fer a porta tancada- va assegurar que havia acompanyat la víctima i l'acusat durant tot el recorregut. «La prova practicada no ens ha permès poder afirmar que el testimoni menteix. En definitiva, ens trobem amb dues versions contradictòries dels fets», argüeix la sentència.La sentència recull que aquest «dèficit probatori» impedeix «arribar a saber què és allò que realment va succeir»: «I davant de penes tan elevades, la prova ha de revestir d'una contundència tal que, sense gènere de dubte, permeti afirmar que els fets es van produir tal com planteja l'acusació, cosa que no ha succeït».Per això, el tribunal absol l'acusat. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposat recurs.Edwin Enrique Granda acumula tres condemnes prèvies per delictes sexuals. L'octubre del 2011, l'Audiència ja va condemnar-lo a 6 anys de presó per haver violat una noia durant les Fires de Girona del 2009. L'agressió sexual va tenir lloc la matinada del 30 d'octubre. Granda va seguir la víctima, que tornava cap a casa seva amb unes amigues. Quan es va quedar sola, la va abordar per l'esquena, la va amenaçar i la va violar.Després de complir aquesta pena i sortir en llibertat, Granda va tornar a delinquir. El 20 de setembre del 2017, va fer tocaments a una nena de 6 anys. Granda va trobar-se la menor en un parc, on s'estava amb la seva àvia, i les va seguir fins a un supermercat del carrer Orient. Allà, aprofitant un moment en què l'àvia no hi era, va rodejar la nena per darrere amb els braços i li va fer un petó.L'Audiència el va condemnar a 4 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 13 anys amb l'agreujant de reincidència. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar la pena l'octubre de l'any passat, però la seva defensa va presentar recurs al Suprem.L'última condemna contra Granda se li va imposar el 30 de setembre passat, quan ell mateix va reconèixer davant l'Audiència de Girona haver agredit sexualment una menor de 13 anys a Girona el dia de Sant Joan del 2019.Granda va creuar-se amb la víctima pel carrer aquell matí al barri de Santa Eugènia. La va seguir fins a casa seva i, al portal de l'edifici, va abordar-la per l'esquena, li va tapar la boca i la va fer pujar fins al replà del primer pis, on la va violar. L'Audiència el va condemnar a 13 anys, 6 mesos i 1 dia de presó.