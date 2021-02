La víctima va aprofitar un descuit del seu captor per escapolir-se i demanar ajuda

Actualitzada 25/02/2021 a les 16:27

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per retenir il·legalment la seva exparella en un pis del Raval durant tres dies. Segons ha informat el cos en una piulada, la víctima va aprofitar un descuit del seu captor per escapolir-se i va demanar ajuda als agents durant la fugida. La Guàrdia Urbana investiga el detingut per maltractaments en l'àmbit de la llar, amenaces i coaccions. Els fets van tenir lloc dimecres a la nit, quan prop de les 23 hores els agents van veure la dona passar corrent per davant de la comissaria.