Van matar i aparedar a la seva mare per seguir cobrant la pensió

Els dos germans han estat condemnats a 16 i 8 anys de presó

Actualitzada 24/02/2021 a les 20:35

L'Audiència de Terol ha condemnat a presó a dos germans de la localitat de Pozondón com a responsables de la mort de la seva mare, el cadàver de la qual van aparedar en l'habitatge familiar a fi de continuar percebent la pensió de la víctima.La sentència, que s'ajusta al veredicte del jurat que va enjudiciar els fets la setmana passada, imposa al germà una condemna de 16 anys com a autor material de l'assassinat, amb l'agreujant de parentiu i un atenuant per obcecació.El magistrat president del jurat acorda condemnar a la germana, amb el mateixes agreujant i atenuant, a 8 anys de presó com a còmplice ja que no va tractar d'impedir l'assassinat i va esperar en una altra habitació de l'habitatge fins que el seu germà l'informés de la mort de la seva mare.A més, la sentència condemna a tots dos germans a sengles penes de 6 mesos de presó per un delicte de frau a la Seguretat Social i a indemnitzar en 30.755 euros a Bankia, que va reintegrar recentment a l'organisme ministerial els diners indegudament cobrats pels acusats, als qui imposa el tribunal lliberteu vigilada durant 3 anys una vegada complertes les penes imposades.La fallada judicial, d'acord amb el veredicte del jurat, relata que el 3 de març de 2017, els dos acusats van dur a terme el crim de la seva mare, una anciana que patia alzheimer, cega i amb mobilitat limitada, que requeria cures contínues per part dels seus fills.Segons estableix la resolució judicial, «a la vista que en els últims mesos el treball de cura d'Ángela (la mare) s'havia fet més penós i les molèsties permanents, l'acusat va decidir que el millor seria posar fi a la vida de la seva mare, comentant-li-ho a la seva germana Isabel».Admet la sentència que l'estat alterat de la mare durant la tarda del 3 de març va provocar en els acusats en un gran estat de nerviosisme i exaltació que va portar al germà finalment a dir a la seva germana que «anava a fer-ho».Mentre la seva germana esperava, l'acusat va pujar a l'habitació on dormia la seva mare i li va posar el coixí en la cara fins que va deixar de respirar.Després del crim, van aparedar el cos de la mare i van continuar cobrant la seva pensió fins a juny de 2020.En la seva sentència, el tribunal aplica l'atenuant d'obcecació benvolguda pel jurat després de considerar que l'estat de la mare va generar en els germans un estat de nerviosisme similar a un estat d'ofuscació o desequilibri emocional.