La noia que va degollar la seva companya perquè li va dir «grassa»

La jove, d'onze anys, tenia un coeficient intel·lectual de geni

Actualitzada 23/02/2021 a les 20:07

Va succeir l'1 de juny del 2004, a l'escola primària Okubo de Sasebo, al Japó. Natsumi Tsuji, d'onze anys, va convidar a la seva amiga íntima Satomi Mitarai, de dotze, a uan aula buida, on volia mostrar-li un joc. Li va treure les ulleres i la va advertir que moriria, però la seva companya no es va alterar, ja que pensava que es tractava d'un joc. Res més allunyat de la realitat.



Li va preguntar si li agradaria tenir una tovallola sobre els ulls, a què Satomi s'hi va negar. Natsumi li va tapar els ulls amb una de les mans i, amb l'altra, va treure un cúter que va clavar al seu coll per, després, tallar-li els dos canells.L'assassina va sortir molt tranquil·la i va caminar fins a la seva aula. Companys la van veure tota tacada de sang i un d'ells va fer-li fotografies amb el mòbil i una d'aquestes fotos, o una imitació, no se sap ben bé què era, va fer la volta al món. En veure la nena, el professor es va escandalitzar i Natsumi li va dir: «He fet una cosa dolenta».Segons relaten, la infància de Natsumi Tsuji va ser normal. Li encantaven els esports i jugava al bàsquet amb l'equip del col·legi. Tenia molt bones notes i el seu coeficient intel·lectual fregava els 140 punts.L'esport li va robar molt de temps i les seves notes van baixar. Paral·lelament, Natsumi es va bolcar en Internet i es va centrar a mirar pel·lícules de terror. Es va fer fanàtica de l'anime i del manga i un dia va veure la pel·lícula Battle Royale, sobre una societat futurista en la qual 42 estudiants eren enviats a una illa deserta on havien de sobreviure matant-se entre ells.Més endavant, va crear la seva pròpia pàgina amb animacions de terror i es va fer coneguda en el món del gènere gore. Quan va discutir amb Satomi Mitarai, li va dir que ella era molt més popular i va escriure un missatge en el lloc de Natsumi on deia que estava «grassa» i que era «pretenciosa». Natsumi li va demanar que es disculpés, però la companya va fer cas omís. El final, va ser la mort d'una de les dues nenes.