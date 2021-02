Jutgen un acusat de violar, insultar i mossegar la parella a la cara a Lloret de Mar

L'acusat nega els fets

11 anys de presó

Al judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona aquest dimarts, l'acusat i la víctima han explicat que van mantenir una relació de parella durant uns quatre anys, temps durant el qual van conviure plegats.Segons la fiscalia i l'acusació particular, cap a les sis de la matinada del 12 d'agost del 2018, el processat va començar a insultar la víctima dient-li «desgraciada i filla de puta» i «sense que hi hagués una discussió prèvia». Aleshores, la va subjectar amb força pel cap i la va mossegar al llavi inferior.«Immediatament, li va abaixar els pantalons i les calces i la va penetrar analment i vaginalment mentre la víctima manifestava la seva oposició i exercia resistència», apunten les acusacions. A la sala de vistes, la dona ha relatat que l'acusat la va atacar mentre dormia i que, tot i que li va dir en reiterades ocasions que parés perquè li estava fent mal, l'home no i va fer cas.A més, també ha explicat que el processat tenia un problema d'addicció a la cocaïna i que durant el darrer any i mig la relació va ser «terrible»: «M'amenaçava constantment i no em deixava sortir de casa».La dona ha explicat va anar al CAP a Lloret de Mar l'endemà dels fets per curar-se les ferides provocades per la mossegada i, a partir d'aquí, va denunciar l'atac als Mossos d'Esquadra i va estar ingressada a l'hospital de Calella.L'acusat ha negat els fets, ha afirmat que la víctima l'havia denunciat en nombroses ocasions i ha relatat que fins i tot tenia una ordre d'allunyament que se saltaven continuant la convivència. Segons el processat, la dona i el seu marit van ordir un «pla» per aconseguir que marxés del pis on vivia, propietat de la parella: «Jo no pensava marxar».El processat ha assegurat que aquella nit van mantenir relacions sexuals «consentides» abans d'anar a dormir: «No té cap consistència que la despertés a les sis del matí insultant-la, en tot cas si hagués dit que havia estat a les deu de la nit potser hauria resultat més creïble». A més, també ha negat que mantinguessin relacions sexuals per via anal perquè a ella no li agradava i sempre les ha tingut «pel clítoris».L'acusat sosté que la relació de parella va continuar fins al novembre del 2018, quan ell va ingressar a presó «per drogues». També apunta que la víctima va intentar retirar la denúncia contra ell en dues ocasions, una davant dels Mossos d'Esquadra el 22 d'agost i una altra al jutjat el dia 26. «Van dir que ja era d'ofici i que no la podia retirar», ha dit. La víctima ha dit al judici que no recorda haver intentat retirar la denúncia.La fiscalia i l'acusació particular sol·liciten 11 anys de presó i 30 dies de localització permanent per un delicte d'agressió sexual amb agreujant de parentiu, un delicte de lesions en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte d'injúries en l'àmbit de la violència domèstica. En concepte de responsabilitat civil, volen que l'acusat indemnitzi la víctima amb 5.000 euros pels danys morals i amb 335 euros per les lesions.La defensa demana l'absolució i, com a alternativa, sol·licita que en cas de condemna li imposin les penes mínimes previstes al Codi Penal. El judici ha quedat vist per a sentència.