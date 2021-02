Detingudes tres germanes per estafar a persones majors a les quals posaven un GPS

Les detingudes van aconseguir un botí que supera els 31.000 euros en diners en efectiu

Actualitzada 23/02/2021 a les 16:14

La Guàrdia Civil ha detingut a tres germanes per la seva presumpta participació en un grup criminal que, a través del mètode del «bitllet premiat», estafava a persones d'avançada edat a les quals posteriorment col·locaven geolocalitzadors, i que actuava en diferents municipis de la Comunitat de Madrid.Les detingudes en el marc de l'Operació Guayaca tenen 38, 35 i 28 anys i han pogut aconseguir un botí que supera els 31.000 euros en diners en efectiu i els 6.500 euros en joies, rellotges, carteres, bosses i telèfons, ha informat la Guàrdia Civil en una nota.Les tres dones, que regentaven una floristeria a Talavera de la Reina (Toledo), seguien sempre un mateix patró d'actuació: una d'elles abordava a persones d'avançada edat que estiguessin soles a la via pública i, utilitzant accent gallec, els deia que tenia un bitllet de loteria i que no sabia on cobrar-lo.Tot seguit apareixia en escena una altra de les autores, qui simulava ser advocada i feia creure a la víctima que la loteria estava premiada. Per a donar-li més credibilitat realitzava una trucada telefònica amb mans lliures a la tercera detinguda, que es feia passar per lotera, qui confirmava que el dècim estava premiat.Quan s'havien guanyat la confiança de la víctima la convencien perquè es quedés amb els dècims premiats i, a canvi, li demanaven diners en efectiu i joies.Quan tenien els diners al seu poder, col·locaven a la víctima un amulet en forma de collaret que en realitat era un dispositiu amb geolocalització i micròfon, per a controlar-la i poder actuar en el cas que s'hagués adonat de l'estafa.Les autores són reincidents en fets de la mateixa naturalesa i es desplaçaven des de la seva residència a Talavera de la Reina en diferents vehicles per cometre els fets amb un document falsificat, simulant ser treballadores d'una empresa i poder justificar així el trasllat de la Comunitat de Castella-la Manxa a la de Madrid.Fins avui s'han localitzat 10 víctimes en els municipis madrilenys d'Arganda del Rey, Rivas Vacimadrid, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Algete, Humanes i Ciempozuelos.