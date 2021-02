Tres anys de presó per atropellar mortalment a un amic mentre circulava en estat ebri

La víctima havia estat amb el conductor moments abans al pub

Actualitzada 22/02/2021 a les 18:37

L'acusat de causar la mort d'un amic de 38 anys en atropellar-lo amb el seu vehicle quan conduïa en estat d'ebrietat a Somió (Gijón) el 2017 ha acceptat tres anys de presó encara que no anirà a la presó després d'un acord entre les parts.A la vista celebrada aquest dilluns en el Jutjat penal 3 de Gijón, l'acusació particular i la defensa han aconseguit un acord pel qual l'acusat s'enfronta a dos anys de presó per homicidi imprudent amb l'atenuant de reparació de mal i un any per omissió amb atenuant d'embriaguesa per intoxicació.L'acusat, per al qual la Fiscalia demanava inicialment quatre anys de presó per homicidi imprudent i que ja ha complert cinc mesos de presó preventiva, no ingressarà a la presó per la rebaixa de la pena acordada entre l'acusació i la defensa.A més, s'ha abonat una indemnització de 140.800 euros als pares de la víctima i de 30.800 euros als seus dos germans, i l'acusat ha estat privat durant sis anys del permís de conduir.Els fets van ocórrer sobre les 4.15 hores del 2 de desembre de 2017 quan l'acusat es dirigia al seu domicili després d'haver consumit «begudes alcohòliques» en un pub de l'avinguda Dionisio Cifuentes de Gijón i va conduir envaint el carril contrari malgrat que, a causa de la ingesta d'alcohol, no podia conduir amb seguretat.L'escrit de la Fiscalia exposa que la víctima havia estat amb el conductor moments abans al pub però s'havia resistit a anar amb ell al cotxe degut al seu estat d'embriaguesa i es dirigia caminant cap al seu domicili en la mateixa direcció.Quan el conductor va arribar a l'altura del número 275 de l'avinguda Dionisio Cifuentes no es va adonar que la víctima, que també estava afectada per la ingesta d'alcohol, estava tombada al mig de la calçada i, sense realitzar cap maniobra de frenada o canvi de trajectòria, va passar amb el seu vehicle per damunt, i li va provocar la mort.«Satisfet no, en la mesura que aquí no hi ha justícia possible. La pèrdua d'una vida és irreparable», ha afirmat l'advocat de la família de la víctima, Ángel Bernal, que ha considerat que la família ha estat «extremadament generosa».A més, ha celebrat que, després de tres anys sense admetre els fets, l'acusat hagi reconegut que «havia comès un homicidi imprudent, un delicte contra la seguretat del trànsit i el delicte dolós d'omissió del deure de socors».