Demanen 20 anys de presó per abusos i agressió sexual a la seva néta

La víctima va patir els delictes entre els 11 i els 15 anys, durant les visites que feia durant les vacances a casa els seus avis

Actualitzada 22/02/2021 a les 16:38

El Ministeri Fiscal ha sol·licitat vint anys de presó per a un home pels delictes d'abús sexual continuats i agressió sexual dels quals hauria estat víctima la seva néta entre els 11 i els 15 anys, durant les visites que realitzava durant les vacances a casa dels avis materns.Al judici, celebrat aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Zamora, la defensa ha demanat la lliure absolució de l'acusat, de 72 anys en negar les acusacions, que van ser denunciades inicialment pel company sentimental de llavors de l'adolescent, després de confessar-li ella els fets.La víctima ha sostingut que quan anava a casa dels seus avis a l'estiu, Nadal i alguna vegada per Setmana Santa, moltes nits l'avi es ficava al seu llit i li feia tocaments.L'acusat ha declarat que «tot és mentida» i ha explicat que la seva néta, que resideix a Sant Sebastià, anava de vacances ella sola, sense la companyia de la seva mare, al poble zamorà en el qual resideix la família.Ha sostingut que la relació que tenia amb la seva néta era de «molt bona amistat» i s'estimaven «molt», i ha atribuït a una «venjança» de la seva filla i mare de la menor el fet que aquesta denunciés els fets.Per part seva, els perits han confirmat que la nena pateix estrès posttraumàtic, depressió i baixa autoestima que han considerat que poden ser compatibles amb lo denunciat.En les seves conclusions, el fiscal ha demanat «no victimitzar» a la menor perquè va trigar quatre anys a denunciar els fets o per tornar al poble diversos estius malgrat l'ocorregut, la qual cosa «no li resta credibilitat».Ha destacat que el seu testimoniatge ha estat en tot moment coherent pel que fa a que «li tocava la vagina i els pits de forma continuada, per damunt i per sota de la roba» gairebé totes les nits i en una ocasió «creu» que va arribar fins i tot a introduir-li el dit.Aquest últim fet suposaria un delicte d'agressió sexual pel qual ha sol·licitat onze anys de presó, que s'afegeixen als nou anys de presó i una indemnització de 10.000 euros que ha demanat per abusos continuats a una menor de 16 anys.No obstant això, la defensa ha assenyalat que no ha quedat demostrat cap dels delictes i ha recordat que l'informe forense precisa que les seves conclusions no suposen demostració dels fets.Ha apel·lat a la presumpció d'innocència del seu defensat i no ha considerat lògic que la nena tornés any rere any a casa dels avis durant les vacances si s'havien produït els abusos.També ha al·ludit al testimoniatge del fill de l'acusat i oncle de la víctima, que ha assegurat que quan va parlar amb la seva neboda no va ser clara sobre el denunciat i, en canvi, el seu pare ho va negar sempre.En finalitzar el judici, l'acusat ha reiterat la seva innocència i ha declarat entre llàgrimes, en el seu dret a l'últim torn de paraula, que ell és incapaç de fer-li mal a ningú de la seva família.