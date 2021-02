Confirmats els 24 anys de presó per matar a cops a la seva dona al mig del carrer

Els fets van ocórrer la matinada del 29 d'abril de 2018

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCyL) ha confirmat la sentència de l'Audiència Provincial de Burgos que condemna a Julián David L.C. a 24 anys i mig de presó per l'assassinat a cops de Silvia Plaza en ple carrer de Gamonal (Burgos) durant la matinada del 29 d'abril de 2018.Es rebutja, per tant, el recurs de la defensa del condemnat i es ratifica la seva condemna a 22 anys de presó per un delicte d'assassinat, amb els agreujants de parentiu i de gènere; 18 mesos per maltractament habitual en l'àmbit de la violència de gènere; i un any de presó per trencament de la mesura cautelar. A més, haurà de pagar els costos del recurs.En la sentència confirmada pel TSJCyL, l'Audiència provincial va condemnar també a Julián David L.C. a indemnitzar a cadascun dels progenitors de la víctima amb 65.000 euros i a cadascun dels germans amb 15.000.A més, el condemnat haurà d'indemnitzar als pares de la víctima amb 5.433,27 euros per les despeses de funeral i a la Junta de Castella i Lleó amb 3.274,10 euros.La fallada també contempla la privació del dret a la tinença i ús d'armes per termini de 3 anys i la prohibició d'aproximar-se als pares i germans de la víctima a una distància inferior a 500 metres, dels seus domicilis, llocs de treball o llocs freqüentats per aquests durant 23 anys.El lletrat defensor de l'home acusat de matar a cops en ple carrer a la seva exparella el 2018 va demanar en el seu recurs l'anul·lació de la condemna per assassinat i se substitueixi per una per delicte de lesions, ja que «no és clar que volgués matar a la dona ni que aquesta morís a conseqüència dels cops, sinó per una mala praxi a l'hospital».El lletrat defensor va insistir, igual que va fer en el seu moment a la vista oral amb jurat popular a l'Audiència provincial de Burgos, en què la dona no va morir pels cops rebuts, sinó per un mal tractament, al mateix temps que va insistir que no ha aconseguit tenir accés en cap moment a l'informe del tractament que va rebre la víctima a l'Hospital Universitari de Burgos.Després d'assenyalar que el recurs té defectes jurídics i falta de precisió, el TSJCYL conclou que no va haver-hi indefensió del condemnat perquè l'informe que el lletrat defensor va assegurar que no s'havia presentat era una prova que «no va ser sol·licitada en el moment processal oportú».En la resolució, s'insisteix que la càrrega de la prova és suficient per a la condemna, la valoració de la prova va ser correctament realitzada pel jurat popular i la qualificació correspon al magistrat.També s'assenyala que l'ànim de matar del condemnat queda acreditat perquè va propinar a la víctima cops molt forts i nombroses puntades en zones especialment sensibles, sobretot al cap, quan aquesta es trobava semiinconscient.Es descarta l'atenuant o eximent de consum d'alcohol i drogues pel condemnat perquè els perits van aclarir que la quantitat de cocaïna i cervesa que havia consumit no era suficient per anul·lar les seves facultats.En la sentència es considera provat que en la matinada del 29 d'abril de 2018 un veí de la zona on es va produir l'agressió va avisar a la Policia que estava veient des de la seva finestra com un home estava propinant puntades a una dona que al terra.La víctima va rebre un primer cop a la cara, va caure a terra i, sense que tingués opció d'aixecar-se, reaccionar o defensar-se, l'acusat, va continuar propinant-li un número indeterminat però nombrós de cops en forma de puntades i trepitjades al cap, abdomen i extremitats.Quan els agents de policia van arribar al lloc dels fets la víctima encara continuava viva i va ser traslladada a l'UCI de l'Hospital Universitari de Burgos, on va morir la nit del 29 d'abril a conseqüència dels cops rebuts que li van provocar la mort cerebral.