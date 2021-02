La Policia Municipal intervé en 227 festes il·legals a Madrid

No feien ús de mascaretes i superaven el límit de sis persones

Actualitzada 21/02/2021 a les 20:34

La Policia Municipal de Madrid ha intervingut durant les nits del divendres i del dissabte en un total de 227 festes il·legals celebrades en domicilis i locals d'oci per incomplir la normativa enfront de la covid-19, diverses d'elles en pisos turístics de la capital.Entre les infraccions, des de no respectar l'obligació d'usar mascaretes fins a incomplir horaris de tancament o superar el límit de sis persones no convivents, assenyala aquest cos en un comunicat.Una de les intervencions més rellevants de la nit del divendres va ser el desallotjament de tres pisos turístics en un edifici del districte Centre, on s'estaven celebrant diverses festes il·legals que ocasionaven molèsties per sorolls i en les quals es consumien begudes alcohòliques.Fur interposades 44 denúncies per incompliment de les mesures sanitàries.Aquesta mateixa nit es va procedir al desallotjament a altes hores de la matinada d'un altre pis turístic en Centre, on van ser detinguts dos individus després d'agredir als agents que es van personar en el lloc.En aquest cas van ser denunciades deu persones per incomplir la normativa enfront de la covid-19.En la nit del dissabte destaca la Policia Municipal el desallotjament de 37 persones que es trobaven celebrant una festa en un local també del districte Centre, amb la corresponent denúncia a tots els assistents.