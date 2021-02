Detinguda una dona a Girona per no pagar el lloguer de pisos que ella havia rellogat a altres

Havia aconseguit estafar més de 21.000 euros a immobiliàries i particulars

Actualitzada 22/02/2021 a les 10:20

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 23 anys de nacionalitat romanesa i veïna de Girona per haver estafat més de 21.000 euros. El 16 de febrer diverses immobiliàries van comunicar als Mossos d'Esquadra que hi havia una dona que es presentava a les agències interessada en lloguer un pis i aportava nòmines falses. Una vegada signava el contracte, no pagava ni les mensualitats, ni els subministraments. Quan la trucaven per demanar que abonés els diners, la detinguda presentava comprovants falsificats. A més, rellogava les habitacions a coneguts seus i els demanava els diners per avançat. A més, l'estafadora també va agafar 2.000 euros d'una entitat del Gironès.