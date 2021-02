Denunciat un xofer d'autobús per conduir 33 km parlant per mòbil

Va passar a Segòvia i va ser denunciat per un dels passatgers, que el va enregistrar

La Guàrdia Civil investiga a Segòvia a un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, en haver estat denunciat per conduir un autobús de passatgers mentre parlava pel telèfon mòbil durant 33,2 quilòmetres, tant en trucada de veu com en videoconferència.La Guàrdia Civil ha informat aquest diumenge que els fets van passar sobre les 6.00 hores del 26 de novembre de 2020, quan un dels usuaris de l'autobús, en adonar-se de la situació, va efectuar diversos enregistraments al conductor del vehicle i les va posar després a la disposició dels agents.Les diligències instruïdes per l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil van ser lliurades en el Jutjat de Guàrdia de Segòvia. La Guàrdia Civil ha recordat en un comunicat que la conducció amb temeritat manifesta té pena de presó de sis mesos a dos anys.