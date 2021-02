Una altra patrulla va rebre llavors l'avís d'una discussió entre dos homes no gaire lluny del lloc dels fets. Quan els agents hi van arribar, van trobar l'amic de la víctima, que havia pogut aturar l'agressor.La patrulla va identificar el presumpte agressor i, gràcies al testimoni de diverses persones que havien vist l'atac, va detenir-lo per un delicte de lesions.La víctima va ser traslladada pels serveis d'emergències mèdiques a l'Hospital del Mar per curar-se de les lesions patides.