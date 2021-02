Dues noies es vesteixen com si fossin àvies per poder vacunar-se contra la covid a Florida

Les noies van arribar amb capells, guants i ulleres al lloc de vacunació

Actualitzada 19/02/2021 a les 14:11

Dues dones «d'uns 20 anys vestides com si fossin àvies» van intentar vacunar-se amb la segona dosi contra la covid-19, però l'edat va ser detectada després de la revisió de les seves targetes d'identitat en un centre de vacunació a Florida.Les noies van arribar amb capells, guants i ulleres al lloc de vacunació del Centre de Convencions del Comtat d'Orange, al centre de Florida, estat on la prioritat són els majors de 65 anys.El cas va ser reportat a l'oficina del xèrif del comtat que va assenyalar que les dones eren menors de 65 anys.Les dones, no obstant això, portaven una targeta vàlida de la primera dosi de la vacuna, va dir en roda de premsa Raúl Pino, funcionari sanitari del comtat d'Orange.«No sé com ho van aconseguir per primera vegada, però van venir amb guants, ulleres, de tot, i probablement tenen 20 anys», va dir Pino.El funcionari ha subratllat que la quantitat de persones que intenten falsificar les seves identitats és probablement més alta del que pensem.