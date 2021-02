Detingut un home després de matar a una noia de 22 anys i ferir greu al seu xicot

El suposat assassí podria tenir problemes psiquiàtrics

Actualitzada 19/02/2021 a les 14:19

Un home ha estat detingut aquesta matinada a la ciutat d'Orense per apunyalar i matar a una dona de 22 anys i ferir greument al xicot d'aquesta. El suposat assassí podria tenir problemes psiquiàtrics.L'agressió va ser perpetrada cap a les 05.00 hores en un habitatge de la zona de Velle i el presumpte autor ha estat detingut. A l'arribada van localitzar el cos sense vida d'una dona de 22 anys, i el d'un home de 25 encara amb vida, que va ser traslladat en ambulància al Complex Hospitalari Universitari d'Orense (CHUO), on «roman en estat greu, evolucionant favorablement», ha indicat la Policia.Els agents desplaçats van localitzar al presumpte autor dels fets al seu domicili. És «veí i familiar de les víctimes», ha destacat la Policia Nacional, que ha procedit a la seva detenció.Després del registre pertinent s'ha recuperat l'arma blanca utilitzada pel presumpte autor dels fets. La Policia continua les gestions per part del grup UDEV de la Comissaria Provincial d'Orense.El presumpte autor dels fets, al qual va assenyalar el noi ferit greu, resideix en un habitatge contigu a la parella atacada amb la seva mare i pel que sembla té problemes psiquiàtrics.Lles diligències en relació amb aquest homicidi estan obertes i la Policia Científica ha procedit a inspeccionar l'escenari.En relació amb el mòbil de l'homicidi, el noi va avisar a la seva mare que marxava, trucar al timbre de la porta de la víctima i va matar a la noia, han indicat fonts policials.