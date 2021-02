Condemnat a 45 anys de presó per abusos i fer fotografies sexuals a un nen sord

Durant anys l'ara condemnat va obligar a dos nens a veure pornografia amb ell

Actualitzada 19/02/2021 a les 20:30

Un home amb antecedents per delictes sexuals va ser condemnat a 45 anys de presó per un jutge de Tampa (Florida, EUA) per haver realitzat i comercialitzat fotografies sexualment explícites d'un nen sord de set anys, entre altres abusos de menors.La Fiscalia del Districte Central de Florida va informar que la condemna imposada a Adam Lee Hollis, de 42 anys, pel jutge federal Steven D. Merryday inclou el delicte de no haver-se inscrit en un registre obligatori de delinqüents sexuals.El jutge va ordenar que una vegada que compleixi la seva condemna, Hollis, que es va declarar culpable al novembre de 2020, estarà subjecte a llibertat vigilada per un període de 20 anys.D'acord amb documents judicials, Hollis va publicitar, va produir i va distribuir les fotos del nen sord, del qual també va abusar sexualment, igual que d'un altre nen de vuit anys.Durant anys l'ara condemnat va obligar tots dos nens a veure pornografia amb ell i els va dir a les famílies que si ho denunciaven perdrien la custòdia dels menors.Les imatges que va publicitar, va produir i va comercialitzar per internet les va incloure també en la seva col·lecció de més de 250 fotos i més de 80 vídeos de pornografia infantil.