Detingut per utilitzar 44 identitats falses i estafar fins a un milió d'euros en compres

Actualitzada 18/02/2021 a les 15:20

La Policia Nacional ha detingut a Granada a un expert falsificador que utilitzava fins a 44 identitats inventades per a cometre estafes en centres comercials que li donaven targetes de crèdit amb les quals va defraudar entre 250.000 euros i un milió a Madrid, Múrcia, Almeria i Sevilla.L'home ha estat detingut a Almuñécar (Granada), acusat d'estafar entre 250.000 i 1.000.000 d'euros a diferents grans magatzems, ha informat la Policia en un comunicat.El detingut comptava amb mitjans i coneixements tècnics molt sofisticats que utilitzava per elaborar documents d'identitat falsos de gran qualitat, una pràctica que ha repetit durant anys per viure amb una identitat falsa que ha dificultat la seva localització i la seva connexió amb els delictes comesos.La investigació va arrencar al juny de 2020 quan el servei financer d'un dels grans magatzems afectats va denunciar l'activitat fraudulenta que havia detectat en la sol·licitud d'una de les targetes que l'empresa ofereix als seus clients.Diverses gestions van permetre als agents identificar al sospitós i descobrir que comptava amb un alt grau d'especialització i coneixements sobre com operar en el mercat financer i sobre les tècniques necessàries per a superar els controls disposats per les empreses estafades.El detingut elaborava la documentació necessària per a contractar les targetes, mostrava un DNI fals i demanava una targeta de crèdit amb un telèfon de prepagament, un número de compte també fals i una adreça postal per a rebre-la que es corresponia amb domicilis deshabitats i amb fàcil accés a la bústia des de la via pública.Així, podia recollir les cartes remeses amb les targetes i les claus de domicilis localitzats en diferents províncies del país encara que especialment a Granada.Quan recollia les targetes, el detingut esgotava el seu crèdit, que podia arribar als 8.000 euros, traient diners en caixers, en compres en establiments i amb altres de pagament ajornat que li permetien ampliar la despesa.La investigació va permetre comprovar que les filiacions aportades en els contractes pertanyien, en la seva majoria, a persones mortes o que no existien.Després de constatar la contractació de targetes bancàries de comerços de manera irregular per part del sospitós i esbrinar el seu lloc de residència, els agents van realitzar un registre en un domicili d'Almuñécar i van trobar un laboratori amb sofisticats aparells per a la falsificació de documents com a ordenadors i impressores làser, una impressora de targetes plàstiques i una premsa hidràulica.Les dades de la recerca, que continua oberta i en la qual no es descarten més detencions, apunten que el detingut ha utilitzat fins a 44 identitats falsificades per a poder rebre targetes amb crèdit amb les quals estafar fins a un milió d'euros.