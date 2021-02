Detingut un home que ajudava a aprovar l'examen teòric de conduir donant les respostes per auricular

Aleshores, els policies van fer diverses inspeccions que van descobrir diferents aspirants, a més de la persona detinguda, amb tot aquest tipus de material. A més, a l'arrestat, que estava en una zona propera al lloc de l'examen, se li van trobar 3.000 euros en efectiu. Per això, la Guàrdia Civil sospita que es tracta d'un grup organitzat que cobrava als aspirants a l'examen de conduir, i a canvi els proporcionava els mitjans tecnològics necessaris per poder aprovar la prova.El detingut, de 31 anys, haurà de respondre per un presumpte delicte contra l'Administració Pública i un de falsedat documental. A més de l'arrestat, tres persones més estan sent investigades en relació amb el cas.