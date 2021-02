S'enfronta a 26 anys de presó per maltractar, amenaçar i violar la seva mare

«Això vull, que et moris», li va dir

Actualitzada 17/02/2021 a les 21:35

La Fiscalia va demanar que l'home fos ingressat a la presó provisional

Un home de 51 anys s'enfronta a una petició de 26 anys de presó per part de la Fiscalia de Guipúscoa que l'acusa de maltractar, amenaçar i violar a la seva mare de 72, així com d'agredir-la sexualment en dues ocasions en el domicili on la dona l'havia acollit «per pena» quan va sortir de la presó.Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, els fets van succeir entre març i abril de 2018, període durant el qual el processament va mantenir «discussions habituals» amb la seva mare, a la qual presumptament li deia frases com a «filla de puta» i «a veure si et mors», al mateix temps que l'amenaçava amb matar-la a ella i al seu gos, després del que pensava «pixar en la seva pròpia tomba».En concret, el 18 d'abril de 2018 presumptament li va tapar amb força la boca, li va clavar diversos cops de puny a la cara, el pit i el cap i, mentre la dona li advertia que la mataria, suposadament li va respondre: «Això és el que vull, filla de puta, que et moris».Així mateix, durant el citat període de temps, l'home, que pateix un trastorn per consum de cocaïna, s'hauria ficat en tres ocasions en el llit de la seva progenitora, «amb la intenció de mantenir relacions sexuals», en la primera de les quals presumptament va arribar a violar-la, mentre que en la segona la va sotmetre a diferents fregaments i en la tercera «no va arribar a haver-hi contacte físic» per la resistència de la víctima.El jutge va dictar una ordre de protecció a la marearran d'aquests fets, pels quals l'acusació particular que exerceix la mare reclama 19 anys i mig de presó, la dona pateix «afectació psicològica» i «una gran vulnerabilitat psicoafectiva», entre altres malalties.La víctima va denunciar el succeït el 18 d'abril de 2018, data en la qual un jutjat de Sant Sebastià va dictar una ordre de protecció que l'home ha infringit en una ocasió, encara que també té obert un segon procés judicial per un altre presumpte trencament.El primer d'ells (pel qual ja ha estat condemnat a quatre mesos de presó) va tenir lloc el 27 d'agost de 2019, quan l'inculpat va trucar a una comissaria de l'Ertzaintza assegurant que volia matar a la seva progenitora, la qual cosa va obligar els policies a avisar-la per telèfon i a acudir al seu domicili «a fi de garantir la seva seguretat».El segon, el 8 d'agost de 2020, dia en què el processament presumptament es va creuar amb la seva víctima en un carrer de Sant Sebastià, es va aturar i se la va quedar «mirant», fets pels quals se li ha incoat un nou procés que encara no s'ha resolt.En aquest context, l'acusació particular i la Fiscalia de Guipúscoa van reclamar el gener passat que l'home fos ingressat «de manera urgent» a la presó provisional a l'espera de judici, a causa de l'«entitat» dels fets que se li imputen, al risc de fugida, a l'avançada edat de la dona i al «terror fundat que té a sortir al carrer» per la possibilitat de «reiteració delictiva» del seu fill.No obstant això, l'Audiència de Guipúscoa va decidir no acordar aquesta mesura i la va substituir per la implantació d'una polsera de control telemàtic que finalment no ha estat possible executar, per la qual cosa en l'actualitat el processament només està sotmès a la prohibició d'acostament i comunicació amb la víctima, a l'espera de judici, han informat fonts jurídiques.