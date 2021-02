Atraquen a punta de pistola un periodista mentre retransmetia en directe

Els fets es van produir davant un estadi de futbol a Guayaquil, a l'Equador

Actualitzada 17/02/2021 a les 11:40

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

Mentre s'estava preparant per sortir en directe per DirecTV Sports, un periodista va ser atracat per un jove amb la cara tapada i apuntant-lo amb una pistola. Els fets es van produir a l'exterior de l'Estadio Monumental Isidro Romero Carbó del Barcelona de Guayaquil, a l'Equador.Després d'amenaçar el periodista i aconseguir el seu mòbil de botí, l'atracador va fugir en una moto del lloc.«Dona'm el telèfon! El telèfon!», és el que cridava el jove al periodista Diego Ordinola, que estava preparat per sortir en directe. Va colpejar el micròfon mentre l'apuntava amb una arma i després es va adreçar en el mateix to al càmera, que estava enregistrant la situació.Després de l'assalt se sent com el periodista demana al càmera que truqui a la policia, que intenta perseguir el lladre, que acaba fugint en una moto.Els fets es van produir en ple dia. De fet eren les 13 h. «Ni tan sols podem treballar tranquils», es lamentava el periodista, que va compartir el vídeo i que ha rebut milers de comentaris de suport.