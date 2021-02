Investiguen la profanació de set tombes en un cementiri de Galícia

Una veïna de la zona va donar la veu d'alarma el dilluns en trobar-se amb diversos fèretres oberts i restes escampades per terra

Actualitzada 16/02/2021 a les 17:49

La Policia Nacional investiga la profanació de set tombes al cementiri de Buen Pastor de la parròquia de Castiñeiras, pertanyent al municipi de Riveira (la Corunya). Va ser una veïna de la zona qui va donar la veu d'alarma el dilluns en trobar-se amb diversos fèretres oberts i restes escampades per terra.Les autoritats treballen, de moment, amb una única hipòtesi no confirmada encara, i és que en alguna de les tombes profanades hi hagués enterrada una persona amb algun objectiu valuós. No obstant això, la Policia encara està investigant els fets, encara que el cementiri ja ha tornat a obrir les seves portes al públicA més de trobar-se amb fèretres oberts i restes escampades pel terra del cementiri, els agents també intenten esbrinar si els assaltants es van emportar alguna cosa. Els nínxols profanats es trobaven en diferents llocs del cementiri allunyats entre si, i pertanyen a persones sense relació entre elles.Després de la troballa, molts veïns es van acostar al cementiri preocupats per si alguna de les tombes perjudicades pertanyien a un familiar enterrat, per la qual cosa, segons informa La Voz de Galicia, els agents que van acudir a inspeccionar l'escena es van encarregar d'anunciar a qui pertanyien els fèretres assaltats.