Detingut després d'una persecució en què conduïa de manera temerària per la C-32 i provocar un accident

Els fets han passat a les 9.00 h, quan la furgoneta que conduïa ha avançat una dotació de trànsit a gran velocitat en un túnel a l'alçada de Sitges i en sentit Barcelona. L'home ha fet un triple zig-zag, ocupant els dos carrils i avançant tres cotxes.Els agents han fets indicacions lluminoses i acústiques però no s'ha aturat, i en arribar al peatge de Vallcarca ha arrencat una de les barreres en passar a gran velocitat per prosseguir la persecució. Durant el seguiment, la furgoneta ha fet una conducció temerària posant en risc la integritat de la resta d'usuaris de la via, amb avançaments a altres vehicles obligant-los a apartar-se per evitar ser envestits.En veure la presència d'un segon vehicle policial que es trobava fent retenció, el conductor no ha disminuït la velocitat. En el seu lloc, no ha fet cas de les indicacions dels agents i ha fet una maniobra evasiva.La furgoneta ha aconseguit sortir de la via ràpida i ha accedit al nucli del municipi de Castelldefels, on ha continuat conduint de manera temerària. Finalment, ha topat amb un altre vehicle,Els agents han aconseguit detenir l'home, que passarà a disposició judicial en les properes hores. Pel que fa a la conductora del vehicle implicat en l'accident, ha hagut de ser atesa al lloc pel Sistema d'Emergències Mèdiques.